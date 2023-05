Mještani nakon hapšenja oca masovnog ubice: "Znate ko mu je sredio da ne ide u zatvor - tata"

BEOGRAD - Mještani Dubone, odakle je Uroš B. (20), koji je prošle nedjelje ubio osam osoba, a ranio 14, nakon hapšenja njegovog oca Radiše B. (55) ističu da su mišljenja da treba da bude uhapšena i majka ubice, ako ništa drugo, onda zbog vaspitanja sina, ali i da će svi potpisati peticiju da se porodica iseli iz sela.

Bijesni, ogorčeni i ožalošćeni, mještani sela, dan nakon hapšenja oca ubice, kod koga je pronađen čitav arsenal oružja, navode da je to trebalo i ranije da se dogodi.

"Odmah kada se saznalo da je njihov sin pobio nedužnu djecu, i otac i majka trebalo je da budu uhapšeni. Kada je njihov sin pobio djecu na početku života, pored njega, i oni su krivi. Da ne govorimo o tome da je njihov sin odranije poznat kao problematični mladić, koji je ubijao životinje, vozio traktor nenormalnom brzinom kao dete, a kasnije motor po centru sela, a oni su uvek i za sve imali opravdanja", kažu potreseni ljudi.

Jedan od poznanika porodice navodi da je svojevremeno, tada maloljetni, Uroš B. bio izuzetno bahat, te je tako prije dvije godine namjerno udario motorom policajca koji je pokušao da ga zaustavi u Mladenovcu.

"Znate ko mu je sredio da ne ide u zatvor? Tata. Radio je šta god je hteo, a tata je rešavao njegove probleme. Pravio je probleme i u školi, pa kada bi mu zapretili da će pozvati njegovu majku, on se sa osmehom podrugivao uz komentar: 'Ne morate kevu, doći će moj ćale da vam objasni sve'", kaže naš sagovornik.

Osumnjičeni Uroš B., kako navode mještani Dubone, često je pravio probleme, a znaju ga i po tučama.

"Tukao je i starijeg meštanina od 70 godina jer nije imao kontrolu, mislio je da je nepobediv, neustrašiv. Tako je vaspitan. Takav stav imaju i njegovi roditelji. Pa on je sa 10 godina vezivao pse i ubijao ih iz pištolja. Tada su svi znali to, a niko nije reagovao, nije to dečja igra, videlo se da nije normalan. Njegov otac je o tome pričao uz osmeh, prepričavao je i dičio se sinovljevim glupostima", kaže mještanin Dubone.

Na pitanje da li je istina da mještani traže da se porodica iseli iz sela, mještani kažu da se šuška tako nešto, ali da to nije još pokrenuto.

"Svakako ćemo mi prvo potpisati. Vjerujte, javno govorimo po selu, više nema straha, to zlo mora da se iseli iz Dubone. Nema njima normalnog života, jer su ga i nama uskratili. Zakazao je sistem, zakazalo je društvo, ali roditelji su krivi i tu smo svi usaglašeni. Treba ih iz Srbije iseliti jer, kada vidimo njegovu majku i brata u selu, vjerujte mi, svi se uznemirimo, radi nam bes, nevinu nam djecu ubi iz razvrati", kažu mještani.

Nakon hapšenja oca osumnjičenog za masovno ubistvo u Malom Orašju i Duboni Radiše B., u njegovoj kući pronađen je arsenal oružja. On je osumnjičen da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Na informativni razgovor privedeni su i majka, snaha, kao i brat Uroša B., nakon čega su pušteni. (Nova)

Dje­vojčica u Tir­šo­voj u te­škom sta­nju

Da­ni­ca Gru­jičić, mi­nis­tar­ka zdrav­lja Srbi­je, izja­vi­la je da je naj­teže sta­nje dje­vojčice ko­ja je u Tir­šo­voj, a da os­ta­li pa­ci­jen­ti, ko­ji su ra­nje­ni u pu­cnja­va­ma u OŠ "Vla­di­slav Ri­bni­kar" i u Mla­de­nov­cu po­ka­zu­ju zna­ko­ve opo­rav­ka i sta­bil­no su.

Ona je re­kla da su nas­ta­vni­ca i dje­vojčica, ko­je se na­la­ze u Kli­ničkom cen­tru, ope­ri­sa­ne or­to­ped­ski i za sa­da su do­bro, a da je dečko ko­ji je u Ur­gen­tnom cen­tru sa po­vre­dom vra­tne kičme počeo bo­lje da po­kreće li­je­vu ru­ku, ali da će se nje­gov de­fi­ni­ti­vni opo­ra­vak zna­ti za dve-tri go­di­ne zbog težine po­vre­de.

U pu­cnja­vi u OŠ "Vla­di­slav Ri­bni­kar", učenik te ško­le K.K. (13) 3. ma­ja ubio je os­mo­ro đaka i čuva­ra i ra­nio šes­to­ro đaka i nas­ta­vni­cu, a 4. ma­ja, u ka­snim večer­njim sa­ti­ma, u pu­cnja­vi u Mla­de­nov­cu Uroš. B. je ubio osam oso­ba, a ra­nio 14.