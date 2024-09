Mještani o hapšenju sveštenika: "Ovo nam je četvrti, prvi se oženio, drugog uhvatili s partnerom…"

Malo naselje Perušić Benkovački, svega par minuta od grada Benkovca u Hrvatskoj, danas je bilo tiho. Na ulici, ni psa. Na tom jedinom asfaltiranom putu koji dijeli Gornji od Donjeg Perušića rijetko prođe i auto. Ispod naselja, vinogradi i oranice s livadama, a iznad kuća ogorjeli krš.

U sredini mjesta – crkva.

Upravo su pred tom malom crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije, u srijedu 11. septembra, šestorica policajaca privela Darka Marušića, lokalnog sveštenika, nakon što su odradili pretres crkvenih prostorija i oduzeli su mu dva kompjutera, laptop, mobilne telefone i USB-ove. Odveden je pred šokiranim vjernicima dok se pripremao za posljednji ispraćaj jednog mještanina.

Don Darko (39) je uhapšen zbog optužbi za navodno seksualno uznemiravanje 16-godišnjakinje.

“Ne bih htio ništa komentirati jer prije svega apsolutno ništa ne znam. Čuo jesam da su ga pokupili prije obreda, a zašto, to ne znam. Sve što sam znam je na razini "rekla kazala", zato ne želim komentirati niti ulaziti u to. Neka policija odradi svoje, nije na meni, a ni na vama da zaključujemo”, kazao je kratko benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić.

Stanovnici su šokirani. Dvoje mještana koje je ekipa Zadarski.hr uspjela sresti ispred “mobilnog dućana”, jer Perušić Benkovački pravu trgovinu nema, rado su pristali na razgovor sa novinarima.

“Ja nemam nijedne ružne riječi za don Darka. Mlad i fin čovjek, iznimno kulturan. Baš smo voljeli njegove propovijedi jer nikad nisu bile preduge, već životne. Stvarno sam voljela ići na njegove mise, mislim da je bio jedan od najboljih koje smo do sada imali”, rekla je Vedranka Pešut, koja iz Zagreba svake godine na jesen dođe u berbu maslina.

Sa njom se slaže i jedan mještanin koji je želio ostati anoniman jer, kaže, ne želi da "selo priča".

“Odličan čovik. Divan! Evo, iskreno, ja sam vjernik i po mom mišljenju on je bio vrhunski župnik, najbolji do sad. I za babu Mandu i za akademskog građanina bio je pristupačan i uvik tu za pomoć. Bio sam s njim dobar, mislim, živim tu blizu pa smo se i viđali. Ali svatko od nas ima mračnu stranu i ako je to sve istina što se priča, nemam riječi. Znam da u svakom od nas ima demona”, govori sjetno ovaj mještanin.

Komentarisao je i optužbe.

“Ne želim se stavljati u poziciju da virujem ili ne virujem. Nek‘ bude što bude. Svak je svoga djela gospodar”, ističe on, dodajući da je šokiran.

Dodaje kako se sveštenik u ovih šest godina koliko je proveo u službi u Perušiću nije puno družio s mještanima. Bio je dosta povučen i često sam u župnom dvoru.

“Ako bi ga se pozvalo, naravno da bi došao, na par minuta, pomoći ili odraditi nešto vezano uz crkvu, ali uglavnom ga se nije moglo vidjeti. Bio je vezan uz Zemunik, odakle su mu otac i mati, a imao je i svoju ekipicu motorista pa bi s njima znao ići u ‘đite‘”, pojašnjava on i dodaje:

“Znate, nama je ovo četvrti svećenik kojeg smo promijenili”, sad se već smije, kao da ni sam ne vjeruje što ih je, kao malo mjesto, zateklo.

“Prvi se skinuo iz službe jer se zaljubio i oženio, drugog su baš policajci uhvatili u činu s homoseksualnim partnerom, treći je ljubovao sa ženom u selu i evo, sad ovaj... Ima nešto ovdi očito, neka zla voda“, zaključuje i dodaje da mu srećom niko od ostatka porodice ne živi u Perušiću.

Perušić Benkovčki nema ni trgovinu ni ulicu, ali ima župnu crkvu i čak četiri bivša sveštenika. Malo mjesto za velike tajne.

