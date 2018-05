Mladi vozač kamiona iz Srbije nastradao u Teksasu

Beograđanin Nemanja Spasić (30) poginuo je juče u tragičnoj nesreći na auto-putu u Teksasu vozeći kamion.

Ova saobraćajna nesreća dogodila se 23. maja u jedan sat poslije ponoći po američkom vremenu.

Do nje je došlo kada se "old tajmer" sa lokalnog puta priključio na auto - put i počeo da vozi u suprotnoj traci i ide direktno u susret "dodžu".

Prema saznanjima, "dodž" je samo pukom srećom izbjegao direktan sudar, a vozač "old tajmera" nastavio je da vozi u suprotnoj traci i ide direktno ka cisterni koja se kretala ka njemu.

Nakon što je vozač cisterne ugledao pomahnitalog vozača "old tajmera" pokušao je da ga izbjegne, međutim izgubio je kontrolu nad vozilom, probio zaštitnu bankinu i ušao u drugi smjer. Tada je direktno naletio na Nemanju koji je vozio kamion u svojoj traci, a koji nije mogao da ga izbjegne.

Sudarili su se, a sekund kasnije došlo je do snažne ekplozije cisterne. I Nemanja, kao i vozač koji je naletio na njega poginuli su na licu mjesta.

Kako "Blic" saznaje od Nemanjinih bliskih prijatelja, on je rođen u Beogradu, a u Ameriku je otišao prije nekoliko godina da živi "američki san".

"Imao je veliko srce i nije želeo ništa drugo, nego da se brine o svojoj porodici u Srbiji. Neumorno je vozio da bi mogao da pošalje novac svojim roditeljima kako bi živeli što bolje. U Americi je upoznao i svoju ženu gde su živeli zajedno na Floridi", pričaju njegovi prijatelji.

Kako kažu, Nemanjina porodica nema novca da plati vraćanje njegovog tijela iz Teksasa, prvo na Floridu pa u Srbiju, pa su na sajtu "GoFundMe" pokrenuli humanitarnu akciju prikupljanja novca za porodicu Spasić.

Westbound 1-20 remains closed east of Winona (Smith Co) as crews work to remove the trailer of an 18 wheeler. A crash that spread across EB and WB during the midnight hour left all of I-20 shut down. EB opened around 8 am. WB closed until further notice. pic.twitter.com/IhtHXLFX16