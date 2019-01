Mladić iz BiH u Puli "polugom" slomio koljeno djevojci

PULA - Opštinsko državno tužilaštvo u Puli optužilo je 23-godišnjaka sa šireg pulskog područja, porijeklom iz Čapljine u Bosni i Hercegovini, za krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda jednoj djevojci u maju prošle godine.

Tužilaštvo je zatražilo od suda da se mladića kazni s osam mjeseci zatvora.

Optužnica nije pravosnažna jer je tek upućena okrivljenom na odgovor. Tužilaštvo 23-godišnjaka tereti da je lani na svoj rođendan oko 22.30 sati u jednom mjestu u blizini Pule nogama napravio "polugu" na desnoj nozi djevojke koja mu je bila okrenuta leđima te je usljed rotacije koljena ona zadobila više povreda koje u svom zbiru predstavljaju tešku tjelesnu povredu.

Optuženi je tokom istraživanja negirao krivično djelo i naveo da je djevojka spornom prilikom došla do njega i, sama od sebe, pala pred njim, bez da ju je iko taknuo, da ga je počela šamarati i da je on nju odgurnuo pa je pala na pod.

Povrijeđena djevojka je pak tokom istraživanja navela da je optuženi spornog dana dobio otkaz te da je htio slaviti rođendan s njezinom prijateljicom pa su svi zajedno otišli iza jednog beach bara. Tu je okrivljeni glasno prepričavao događaje s posla pa ga je ona upozorila da se malo stiša.

Tada joj je 23-godišnjak rekao da ju mora opomenuti jer da ona, kada želi pričati mora dići ruku, a da joj on kao muškarac treba dozvoliti da govori. Na to mu je oštećena odgovorila da ona ne zna kako je kod njega, ali da "ovdje žene ne dižu ruku i da su ovdje žene i muškarci jednaki." Tada je, prema njezinom iskazu, okrivljeni kazao da se u njegovom selu ženi za to može odrezati glava.

Djevojka je tada ustala s namjerom da ode, a ustao je i okrivljeni te otrčao dok je njezina prijateljica krenula za njim i zamolila ju da je pričeka. Oštećena se radi prijateljice željela pomiriti s okrivljenim no, dok su se njih dvoje vraćali, okrivljeni ju je više puta pokušavao pogoditi kamenom kojeg je našao na plaži.

