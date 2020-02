Mladić iz Hrvatske nema koronavirus, čeka se i treća analiza

OSIJEK - Zbog bojazni od zaraze koronavirusom 26-godišnji muškarac iz Đakova u Hrvatskoj od subote je u karantini u KBC-u Osijek, ali je potvrđeno da nema koronavirus.

On se, naime, 20. januara vratio iz Šangaja, a u subotu mu je porasla tjelesna temperatura pa se odmah javio svom ljekaru, piše Večernji list.

Prvi orijentacijski nalaz u KBC-u Osijek pokazao se pozitivnim na koronavirus što je opovrgnuto kasnijom, kontrolnom provjerom. Drugi nalaz, kako nezvanično saznaju hrvatski mediji, pokazao je da ipak nije riječ o koronavirusu.

To je moguće jer je prvi nalaz screening nalaz, ali muškarac je u osječkom KBC-u u karantinu izolovan te je uzorak za analizu na koronavirus poslan u Zagreb posebnim automobilom.

Taj, treći nalaz treba biti poznat večeras i on je definitivan pokazatelj je li riječ o prvoj osobi u Hrvatskoj koja je zaražena ovim virusom ili je ipak riječ o gripi, čije simptome ovaj muškarac pokazuje, a koji su uostalom vrlo slični simptomima koronavirusa.

"Deset dana nakon povratka iz Kine bolesniku je tjelesna temperatura porasla na 38 stepeni Celzijusa i postupili smo u skladu s pravilima, odnosno kolege iz porodične medicine najavili su ga bolnici, a mi smo ga primili i izolirali. Bolesnik je dobro, nema temperaturu, bez poteškoća je, izoliran je i nadalje. S obzirom na to da je bolesnik dobro, planiramo ga, ako test bude negativan, otpustiti kući", izvijestila je u nedjelju popodne Ljiljana Perić sa Klinike za infektivne bolesti KBC-a Osijek.

Budući da je taj pacijent samo jednom imao povišenu tjelesnu temperaturu, moguće je, ističe, da je riječ samo o virozi.

U Zagreb je danas stigla i Anamaria Matušek, Zagrepčanka koja već dvije godine studira ekonomiju u Vuhanu. Ona je s kolegicom 20. januara, uoči Kineske nove godine i prije proglašenja karantina, otputovala u Mjanmar, pa u Kambodžu. U Kinu se trebala vratiti prije tri dana, no rečeno im je da putnici koji su došli iz Vuhana, bez obzira na to imaju li simptome ili ne, a ona ih nije imala, ne smiju nigdje letjeti. I uz pomoć najbliže hrvatske ambasade, one u Maleziji, uspjela je izaći iz Kambodže te preko Kuala Lumpura i Dubaija stići u Zagreb.