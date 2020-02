Mladić iz Hrvatske zaražen virusom korona bio na utakmici u Milanu

ZAGREB - Mladić iz Hrvatske koji je bio pozitivan na testu za virus korona, radnik je kompanije Erikson Nikola Tesla, potvrđeno je iz kompanije.

"On je u srijedu 19. februara 2020. bio na godišnjem odmoru u Milanu na fudbalskoj utakmici. Zaposlenik je u petak bio na radnom mjestu u Zagrebu. Prema nama dostupnim informacijama od strane porodice, u nedjelju 23.2.2020. primljen je u bolnicu sa simptomima bolesti, a naknadno je utvrđena prisutnost virusa korona. U kompaniji je pokrenut postupak djelovanja predviđen za ovakve krizne situacije te smo u direktnom kontaktu sa stručnim tijelima i službama", poručuju iz kompanije.

Portal 24sata.hr saznaje da je kompanija zabranila sva planirana službena putovanja do daljnjeg.

U Milanu je navodno bio na stadionu San Siro, na utakmici Atalanta - Valensija, jer je veliki navijač španskog tima, u čijoj se trenerci i slikao na svom profilu na jednoj od društvenih mreža.

U međuvremenu,i talijanske vlasti su zbog povećane mogućnosti zaraze zabranile posjetu utakmicama. Neke su u prošlom kolu Serie A odgođene, a odlučeno je da će Inter utakmicu Lige Evrope u Milanu igrati pred praznim tribinama.

S njim je u Milanu navodno bila i djevojka.

Ona se fotografisala pred katedralom u Milanu 19. oktobra, no nakon objave da je prvi Hrvat testiran pozitivan na virus korona i da je boravio u "gradu mode" od 19. do 21. februara, fotografije je uklonila sa društvenih mreža.

"On je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro", rekao je premijer Andrej Plenković naglasivši kako će, s obzirom na zbivanja u Italiji, sve nadležne službe biti u punoj pripravnosti.

Ministar zdravstva Vili Beroš istakao je kako su informaciju o prvom zaraženom dobili u 11.50 sati te da još nema sve detalje o njemu.

Epidemiolozi utvrđuju s kim je sve bio u kontaktu.

"On je boravio od 19. do 21. Februara u Milanu i ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. Međutim, ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupen naše pripreme, obrane i mjere. U ovom trenutku koncentrisaćemo se na kontakte koje je taj mladi gospodin ostvario i postupaćemo prema njima na adekvatan način. Za one koji su bili u najbližem kontaktu vjerovatno ćemo organizovati karantin, a za sve ostale zdravstveni nadzor u skladu preporukama struke kojih se drži čitav svijet. Ulazimo u fazu koja je nešto više u stanju pripravnosti, a mislim da zdravstveni sistem ima apsolutno sve mogućnosti u odgovoru na ovu prijetnju", istakao je Beroš podsjetivši kako se radi o bolesti koja je slična običnoj gripi te da se ne očekuju veće komplikacije od onih kod gripa.