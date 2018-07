Mladić iz Srbije pretučen zbog tetovaže na plaži u Hrvatskoj

Aleksandar Gundelj (27), mladić rodom iz Knina koji živi u Subotici, prošle je sedmice napadnut na splitskim Bačvicama.

Opušteno je u jednom trenutku skinuo majicu, a s obzirom da na leđima ima veliku tetovažu navijačke grupe Crvene zvezde s natpisom ‘Delije Knin’, nije teško zaključiti što je bio motiv nasrtaja na njega.

Blic piše da je Aleksandra napala grupa od desetak ljudi dok je s prijateljicom šetao po Bačvicama. On tvrdi da su ga domaći udarali i cipelarili te da su radile i palice. Navodno su iz grupe vikali:

– Ovdje si došao provocirati?!

Aleksandar tvrdi da je nekako uspio pobjeći i prvo se pokušao sakriti u jedan kafić odakle su ga potjerali. Ipak, na kraju se sakrio u obližnju zgradu, a pomogla mu je jedna stanarka koja je pozvala policiju.

– Bila je to borba za život, osjećao sam se potpuno bespomoćno. Nikada ranije nisam imao sličnih problema. Istina, rekli su mi da nije pametno da hodam s ovakvom tetovažom, ali malo me je ponijelo. Sunce, more, turisti, morska atmosfera… Nisam razmišljao, niti sam htio provocirati. Vjerujte mi, nisam planirao da me neko ubije. Sve se dogodilo spontano, a čim sam vidio tu grupu ljudi, znao sam što slijedi – rekao je za Gundelj koji se odmah nakon napada vratio u Srbiju.

Kaže da su ga tukli po glavi i tijelu, ali da povrede nisu vidljive te da nije bio na ljekarskom pregledu.

– Neću tako skoro u Hrvatsku na ljetovanje. U Knin sigurno hoću, ali na more sigurno neću…

Zanimljivo, većina srpskih medija piše da je povod napada bio istetovirani citat cara Lazara, ali teško je za povjerovati da je pored goleme tetovaže ‘Delije Knin’ neko uopšte primijetio mala slova ispisana na ćirilici, zaključuju mediji u Hrvatskoj.

(blic)