Mladić silovao dječaka u Podgorici

Dvadesetjednogodišnji A. K. uhapšen je zbog sumnje da je prije nekoliko noći u Podgorici silovao tri godine mlađeg sugrađanina.

To su Vijestima potvrdili iz Uprave policije, objasnivši da je osumnjičeni za silovanje muškarca uz krivičnu prijavu sproveden Višem državnom tužilaštvu.

"Viši državni tužilac donio je rješenje o zadržavanju do privoda sudiji za istragu", kazali su iz policije.

Rukovoditeljka podgoričkog Višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica odgovorila je da je formiran predmet protiv A.K. zbog krivičnog dijela silovanja i da se nalazi u fazi istrage.

Tek punoljetni Podgoričanin, koji je u redakciju Vijesti došao sa majkom, ispričao je da ga je te večeri zaustavio A.K., dok je prolazio pored jednog od lokala u kampu na Vrelima ribničkim.

"Ne živim u tom naselju, ali često idem kod rođaka koji tamo stanuju. Kad god vidim A.K. on me ili udari, ili nešto dobaci. Te noći, pred sami mrak, sam se vraćao kući i kad sam prošao pored kafane u Kampu on me je zvao da sjedim sa njegovim društvom. Rekao sam mu da ne mogu i da moram kući, jer će se moja majka zabrinuti gdej sam", ispričao je tinejdžer.

On je zatim rekao da su da natjerali da sjedi sa njima, a onda su mu nudili da pije pivo, ili alkohol, što je on odbio.

"Oni su svi pili. Rekao sam im da moram da idem, a A.K. koji je znatno krupniji od mene, nije mi to dozvoljavao. Govorio mi je da sam mu najbolji drug, a ja mu odgovarao da nisam, jer ga ni ne znam, osim što znam da me stalno udara kad prolazim i da hoću kući. Nisam želio da ostanem sa njima, jer ja niti pijem, niti se drogiram", rekao je osamnaestogodišnjak.

Dodao je da je nakon pola sata uspio da krene kući, ali da je taj krupniji, tetovirani mladić krenuo za njim.

Dječak je rekao je da ga je pod prisilom odveo do nekog napuštenog objekta udaljenog oko dvjesta metara od kafane i držeći flašu u ruci, pretio da ćuti, dok je skidao garderobu sa njega.

Detaljno je ispričao i šta je sve preživio te noći, na šta ga je sve navodno A. K. primorao, na kraju opet zaprijetivši da će ga pretući ako bilo kome ispriča što se dogodilo.

"Plakao sam. Sve me je boljelo. I sada me sve boli... Rekao mi je i da ću nakon toga biti isti kao on. Da treba da nosim minđušu i budem gej", rekao je osamnaestogodišnjak.

Rekao je da je krvav jedva stigao do kuće.

"Sve sam odmah rekao majci, a ona je zvala policiju", rekao je dečak.

Majka osmanaestogodišnjaka ispričala je da tu noć nikada neće zaboraviti i da se plaši za svog sina i sebe.

"Znam da je u Kampu oduvjek bilo problema i da se tamo svašta dešavalo. Ta grupica je spremna na sve. Ne želim da nijedno djete više nikada doživi što je moj sin te noći doživio. Mi smo i sada u strahu, a da ne pričam o traumi koju će on nositi čitavog života. Takvim osobama kao što je A.K. nije mjesto na slobodi", rekla je ona.

