"Mlađi sin mi je prijetio da će me zaklati na spavanju, a Filip je psihopata"

SPLIT - Već danima javnost u Splitu i Hrvatskoj bjesomučno raspravlja o motivima i porodičnoj situaciji koja je 25-godišnjeg Filipa Zavadlava dovela do toga da u ruke uzme kalašnjikov i ubije trojicu mladića usred grada, usred dana.

Sve informacije, kako službene, tako i one s ulice, govore da je Filip odrastao u disfunkcionalnoj porodici punoj problema i da nikome od njih ni od kakve pomoći, očigledno, nije bilo ni to što su socijalni radnici bili upoznati s prilikama u porodici još otkako su braća bila mala, ni to što je Centar za socijalnu zaštitu "preduzimao sve potrebne mjere i radnje u skladu s odredbama Porodičnog zakona".

Da je to tako, govori i iskaz koji je u martu prošle godine na splitskom Županijskom sudu dala Filipova majka Etel u postupku koji se vodi protiv njenog drugog sina (22), odnosno Filipova brata, a kojeg je majka prijavila za prijetnje smrću, piše Slobodna Dalmacija.

U tom postupku protiv mladića bio mu je određen istražni zatvor u kojem je bio tri mjeseca, od 17. marta do 17. juna 2019. godine. U travnju prošle godine je Opštinsko državno tužilaštvo Split podiglo optužnicu u kojoj ga terete da je 15. marta u stanu uzeo majčinog psa i htio ga izvesti u šetnju, a kad mu je ona rekla da ostavi psa, kazao joj je da će je zaklati na spavanju.

Zbog toga ga je prijavila, ali suđenje je odgađano nekoliko puta jer se ni za njega kao okrivljenog, ni za majku kao oštećenu nije mogao realizovati dovedbeni nalog budući da se nisu pojavljivali na sudu. Mladić se trenutno, po neslužbenim informacijama, nalazi na odvikavanju u Crnoj Gori.

U svojem tadašnjem svjedočenju Etel je objašnjavala porodičnu situaciju, kazavši da se dva puta udavala i da ima ukupno petoro djece iz ta dva braka. Spomenula je i Filipa.

"Imam i Filipa, starog 24 godine, koji ne živi s nama, unajmio je stan negdje u Spinutu, ali ne znam gdje. S njim gotovo da nemam kontakta jer je, nažalost, i on psihopat", rekla je tada majka Etel o svojem sinu koji je prije nekoliko dana ubio troje ljudi.

Tada nije precizirala zbog čega tako misli o tom svom sinu.

Opisujući svoj odnos sa danas 22-godišnjim sinom - Filipovim mlađim bratom - kojeg je prijavila za prijetnju, kazala je da je sve bilo idilično dok prije godinu i nešto dana nije u "njegov život došla ta strašna i grozna droga od koje je jednostavno poludio".

"Ja sam ga obožavala i on je volio mene i tako je bilo sve do 2017. godine, odnosno dok se nije počeo drogirati. U ljeto je bio na nekom festivalu, tamo je počeo konzumirati drogu, i kad se vratio, počele su katastrofe, vratio se kao druga osoba i završio je u bolnici. Kad je izišao, nije želio nastaviti liječenje ni u ambulanti ni u komuni, iako je stalno obećavao da će to napraviti" kazala je Etel.

Mladić je bio i jedan od maloljetnika iz domova koje je u bandu organizovao 34-godišnji Kaštelanin, a koji su konzumirali drogu i krali. Majka je posvjedočila kako mu nije htjela dati psa jer bi ga on, kad bi ga izveo van, jednostavno zavezao negdje i ostavio.

"Nikad ranije nije bio prema meni fizički nasilan niti mi je prijetio. Ovo sam prijavila jer mi nije svejedno, njegovo se stanje stalno mijenja i nije nemoguće da bi te prijetnje mogao i realizirati. On živi u svijetu u kojem je klanje ljudi postalo normalno. Pokojnog su Gorana Vidića (18-godišnjak koji je ubijen na splitskoj Zapadnoj obali u studenom 2016. godine, a zbog čega je 20-godišnji Karlo Gustav Krivec pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora) zaklali, a on je bio njegov prijatelj. Bio je i u društvu obitelji Vrkić, a u toj je obitelji brat brata zaklao (Drago Vrkić osuđen je pravomoćno na šest godina zatvora za ubojstvo brata Borisa u lipnju 2015. godine u splitskoj Radunici). Zato govorim da je to u njihovom svijetu normalno i normalno je da sam se prepala, ali više za njegov život nego za svoj, jer on se ponaša tako da provocira ljude. Može se dogoditi da uđe u situaciju u kojoj će netko njega ubiti", govorila je majka Etel prošle godine pred sudijom.

Izrazila je i zadovoljstvo time što joj je sin u istražnom zatvoru.

"Mora tamo ostati jer njemu se mora pomoći da se liječi. Moj stariji sin (onaj zbog kojeg je, po priči s ulice, Filip i krenuo u pokolj) također je evidentirani narkoman. Predlažem da se njega prisili na liječenje jer bilo koja kazna bez liječenja neće ostvariti svrhu", kazala je na sudu majka trojice braće Zavadlav, piše Slobodna Dalmacija.