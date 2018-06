Mladoženjinu tetku pretukli svatovi

Brutalno su me tukli naočigled svih gostiju. Najpre me je Vladimir J. uhvatio za kosu i pesnicom udario tri-četiri puta po licu, nakon čega sam se srušila. A onda je Dalibor V. preskočio sto i počeo da me šutira. Potom je kleknuo preko mene i besomučno me udarao. Istovremeno me je više njih šutiralo. Da nije bilo mladoženje, koji me je nekako izvukao iz te gužve, sigurno bi me ubili.

Ovako za "Novosti" započinje svoju ispovijest Snežana Palić (50) iz Bele Crkve, koja je preživela pravi horor na svadbi svog bratanca, održanoj 2. juna u belocrkvanskom restoranu "Park". Od strašnog batinanja, zadobila je frakture sinusne kosti i vilice, izbijena su joj četiri vještačka zuba, a cijelo tijelo joj je u podlivima.

- Lekari su mi nagovestili da ću morati da operišem lice, a tek ćemo videti šta će biti kada mi snime glavu magnetnom rezonancom, jer su bolovi nesnosni - jada se nesrećna žena.

Sve je, kaže, počelo incidentom u toaletu oko pola 9 uveče, gdje su napadači najprije udarali njenog sina Sinišu Stojšića (31),

- Siniša je rođaku, koji je sedeo za našim stolom, ispričao šta mu se desilo, a ja sam to čula. Tada sam ljudski prišla Vladimiru, koji je takođe bio gost sa mladoženjine strane, i pitala ga o čemu se radi. On je samo ustao od stola i počeo da me bije, nakon čega je nastao opšti haos - objašnjava Snežana.

Tu, međutim, njenim mukama nije bio kraj. Napadači su za njom došli i u lokalni dom zdravlja, gdje je prevezena u polusvjesnom stanju.

- Verbalno su me napadali, a onda je Vladimirova devojka trčećim korakom krenula ka meni i šutnula me u glavu. To me je dokrajčilo. Od daljih batina me je spasla medicinska sestra, koja me je odvukla u drugu prostoriju - dodaje Snežana.

Odatle je, uz policijsku pratnju, privatnim kolima otišla u vršačku bolnicu, gdje su je, takođe, čekali pripadnici MUP, jer su napadači i tamo došli. Od pet osoba su uzete izjave, a ostalo je da se sasluša još njih šest, saznaje se od izvora iz istrage.

(novosti)