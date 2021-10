Mnogi ugostitelji u Srbiji prestali da rade od 22 sata

BEOGRAD - Kažnjavanje onih koji borave u zatvorenim ugostiteljskim objektima, a nemaju kovid propusnicu počelo je sinoć, a pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković kaže da je u lokalima koji su radili poslije 22 sata uglavnom poštovana obaveza posjedovanja kovid propusnica i da su građani najčešće imali sertifikat o vakcinaciji.

Stamenković je, gostujući na RTS-u, rekao da su mnogi ugostiteljski objekti sami ograničili radno vrijeme i prestali da rade od 22 sata, te da je ta slika zabilježena širom Srbije, od Vranja do Subotice.

"Da li to govori da su poslodavci nespremni zbog svojih zaposlenih koji možda nisu vakcinisani, to ćemo videti. Mislim da to nije opravdanje, da se o ovome dosta dugo već priča i da je bilo vremena za dobre pripreme", rekao je Stamenković.

Ističe da se obaveze prema državi moraju poštovati jer je, dodaje, ovo važna protivepidemijska mjera.

"Potrebno je da nam budu partneri. Ne da ih kažnjavamo, nego da obezbede uslove, da poštuju kovid sertifikat i da svi ili budu vakcinisani ili budu provereni, da bismo sprečili kovid 19 i ovo opterećenje zdravstvenog sistema", rekao je Stamenković.

Dodao je da se ne odustaje ni od dnevnih nadzora, da se kontrolišu tržni centri, hipermarketi, kao i javni saobraćaj.

Kako je rekao, u toku prošle nedjelje bilo je više od 21.000 nadzora, što je, kaže, skoro za 85 odsto više nego početkom mjeseca.

Dodao je da je broj prekršajnih naloga povećan skoro tri puta, te da je samo prošle nedjelje pisano skoro 500 prekršajnih naloga.

"Duplo je povećan broj prekršajnih naloga izrečenih ugostiteljskim objektima, a i dalje se krše mere. Čak 22 pravna lica i preduzetnika je kažnjeno, nemali broj u trgovinskim objektima - 32 vlasnika, odnosno pravna lica, od 198 prekršajnih naloga, tu su i korona redari", rekao je Stamenković.

Kako je dodao, u javnom saobraćaju kažnjeno je 11 prevoznika.