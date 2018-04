Mogerini: Sve sprovesti, Vučić: Samo ZSO nije sprovedeno

BEOGRAD - Briselski sporazumi moraju u potpunosti da se ispune, i ZSO i svi drugi elementi sporazuma, rekla je večeras u Beogradu šefica evropske diplomatije Federika Mogerini, a njen domaćin predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uzvratio da je ZSO jedina neispunjena obaveza iz Briselskog sporazuma.

"Moramo da radimo tako da kad nešto počnemo to i završimo, a tu spada i osnivanje ZSO, ali uvjerena sam da tako treba da sprovedemo i sve druge elemente Briselskog sporazuma, odnosno trebalo je i ranije da se dese. Pozdravljam početak izrade statuta ZSO koji, istina, kasni izvjesno vrijeme, ali pratiću i dodatno ću raditi kako bismo obezbijedili dalje korake", rekla je Mogerini.

Ona je tako odgovorila na pitanje šta tačno EU podrazumijeva pod potpunom primjenom Briselskih sporazuma.

Vučićje reagovao, iako je pitanje bilo upućeno Mogerini, kako bi još jednom ukazao da nije saglasan sa takvim balansiranim pristupom i pozivanjem obe strane na ispunjenje obaveza, jer, kako je istakao, jedino što nije ispunjeno je formiranje ZSO, a to je obaveza Prištine.

"Ostajem pri onome što sam više puta rekao, a to sam rekao i Federiki Mogerini, da ne mislite da sam nem kad dođu visoki zvaničnici EU - siguran sam da Albanci nikada neće ispuniti obaveze iz Briselskog sporazuma i nikada im to nije bila namera", rekao je Vučić.

A podvukao je da nema "još nekih obaveza, pored Zajednice srpskih opština, koje nisu ispunjene".

"To je jedina", naglasio je predsjednik Srbije.

Vučić je ukazao da sporazum o energetici nije dogovoren Briselskim sporazumom, već je rečeno da će se o njemu razgovarati, a sve ostalo što je bilo - Beograd je ispunio.

"Učešće na lokalnim izborima, čak i na parlamentarnim, stvaranje regionalne policije, uklanjanje civilne zaštite, pravosudni sistem... sve što je trebalo, a bilo je teže od ZSO, sporvedeno je u delo od prve do poslednje tačke sporazuma", rekao je Vučcih.

Ponovio je da se na ZSO odnosi šest od 15 tačaka sporazuma, odnosno 40 odsto, a da to nije ni dirnuto.

"Danas je tačno pet godina od kako je potpisan sporazum, a mi smo uvek spremni za razgovore", rekao je Vučić.

Mogerini je inače još rekla da dijalog koji moderira u Briselu ne znači samo pozivanje dvije strane da razmjene stavove i pokušaju da se dogovore.

"To vidim prije svega kao jedan tehnički komplikovan poduhvat koji zahteva da čitav tim svakodnevno radi u Briselu. Garantujem da će naš tim nastaviti da vrijedno radi na realizaciji Briselskog sporazuma i uvjerena sam da može da dođe do završetka tog procesa onako kako i očekujemo", zaključila je Mogerini.

Mogerini: Prepoznali smo rješenost Vučića da Srbiju uvede u EU

Idete u pravom smjeru, evropska perspektiva je opipljiva, poručila je večeras u Beogradu šefica diplomatije EU Federika Mogerini i istakla da je Brisel prepoznao rješenost predsjednika Aleksandra Vučića da Srbiju uvede u Evropsku uniju.

Obraćajući se medijima poslije razgovora sa predsjednikom Srbije, drugog za posljednje dvije nedjelje, kako je sama istakla, Mogerini je rekla da pridaje veliki značaj činjenici da je u Beogradu, da je žejlela da lično dođe u Beograd poslije predstavljanja Izvještaja EK o napretku.

"Poruka koju donosim nije samo bilateralna, upućena samo Srbiji, već ima regionalani karakter - perspektiva člnastva u EU je opipljiva za cijeli region, a posebno za Srbiju i Crnu Goru. Zahvaljući radu Srbija ide u dobrom pravcu", rekla je ona.

Podsjetila je da je tokom predsatavljanja Izvještaja u Strazburu jasno rečeno da pregovori sa Srbijom napreduju dobro.

"Otvorili smo 12 od 35 poglavlja i dobri su izgledi da se otvore i nova u toku bugarskog predsjedvanja", rekla je Mogerini, dodajući da je impresionirana energijom, ambicijom, voljom, svuda pa i u Beogradu se ide dalje, da se nastavi sa reformama i putem ka članstvu u EU.

"Poštovani predsjedniče, prepoznali smo rješenost vaše zemlje, pod vašim vođstvom i uz rad vlade koju ste vodili, i sve što ste do sada učinili na putu ka članstvu", rekla je ona.

Navodeći da EK među mnogima slovi za strogu i nemilosrdnu i kao neko ko ne daje poklone, Mogerini je rekla da je ubijeđena da je proces proširenja na Zapadni Balkan "poklon koji sami sebi treba da damo u EU".

Ona je, takođe, ukazala da se u Izvještaju navode i oblasti u kojima je konstatovan napredak ali neophodan dodatan rad.

"Znam da su predsjednik i valda svjesni toga gdje treba uložiti dodatni trud, i u kojim oblastima", rekla je ona.

Govoreći o predstojećem samitu u Sofiji, ona je rekla da se nada da će sastanak, koji dolazi znatno poslije Soluna, dati novi podrstrek dubljoj saradnji u regionu i da će biti odato prioznanje za zajednički rad radu na putu ka EU i učvršćivanju reformi.

Ona je spomenula i konkretne podatke koji govore o tome da "EU i srbija koračaju ruku pod ruku u korist građana Srbije": EU j enajveći trgovinski partner Srbije, 65 odsto srpskog izvoza ide u EU, 80 odsto stranih direktnih investicija u Srbiji je iz EU, generisana su sredstava u visini od jedne i po milijarde erva i otvoreno 2.500 radnih mjesta u Srbiji, skoro 3.000 studenata, profesora, naučnika učestvovalo je u programu "erazmus plus".

Govorila je i o snažnoj podršci iz budžeta EU u iznosu od 4 milijardi evra za naredni period.

"Sve te brojke govore same za sebe. Ovo je samo početak, mali element na put ka EU i članstvu. Ja bih vam, Aleksandre, zahvalila na posvećenosti i rješenosti koja je ovoj zemlji omogućila da naprduje", zaključila je Mogerini.

Mogerini i Vučić o Šešeljevom incidentu

Na pitanje kako komentariše Šešeljev incident u Skupštini Srbije i da li bi to moglo da utiče na odnose s Hrvatskom, šefica je evropske diplomatije Federika Mogerini rekla da u suštini može da ponovi ono što je srpski predsjednik juče rekao - a to je da osuđuje svaki akt koji ne podržava demokratske institucije, poput narodne skupštine, te dodala da je i lično imala slično iskustvo prošle godine.

"To su epizode koje ne služe na dobro samoj Srbiji i tome da se ona vidi kao jedna solidna demokratska zemlja. Ja sam prošle godine posjetila srpski parlament i imala slično iskustvo, ali vjerujem da, kao što je hrvatski premijer Plenković rekao, važno je da se dijalog održi. To je i suština projekta EU i tome smo svi posvećeni", zaključila je Mogerini.

Nadovezujući se na ovu temu, srpski predsjednik Aleksandar Vučić primijetio je da su svi u državi juče veoma snažno osudili ponašanje Šešelja, te da je, kako kaže, slušao laži od političkih predstavnika iz Srbije i regiona kako "neko nije spomenuo Šešelja, jer ga se plaši".

"Ponavljam, osuđujemo ponašanje Šešelja, ono za koje znamo da se dogodilo, jer postoji i ono koje ne znamo, a za koje on tvrdi da se dogodilo", naveo je Vucić.

Dodao je, međutim, da su se mnogo teže uvrede dogodile tokom njegove posjete Hrvatskoj, na koje niko ni u Hrvatskoj, ni iz EU nije reagovao.

Nisu, kaže, reagovali ni na podizanje spomenika Alojziju Stepincu, niti na izjave Haradinaja i Tačija.

Poručio je da je njegov posao da gradi dobre odnose i da će to nastaviti da radi, uz opasku da "mi Srbi moramo da naučimo jednu stvar, a to je da nismo uvek u istoj poziciji, ne moram to vama u Srbiji da dokazujem, ali moramo da se ponašamo racionalno".

"Mogao bih sat vremena o tome, ali bih naneo stetu zemlji koju volim i za koju radim i borim se i na ovom sastanku sam se borio i dao sve od sebe da zaštitim Srbiju na najbolji način", rekao je Vučić.

Dodao je da kad bi rekao šta misli o izjavama Haradinaja i Tačija ne bi time učinio uslugu ni svom narodu, ni evropskom putu, te je zemolio da se njegova uzdržanost po tom pitanju ne shvati kao znak slabosti, već kao briga za narod.