Mogerini: Takse moraju da odu

BRISEL - Priština mora da ukine takse, a pregovori Beograda i Prištine treba da budu nastavljeni, poručila je na svom Twitter nalogu šefica evropske diplomatije Federika Mogerini nakon telefonskog razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Sveobuhvatan, legalno obavezujući sporazum o normalizaciji i o svim otvorenim pitanjima je hitno potreban i od ključnog značaja za Srbiju i Kosovo kako bi napredovali ka EU, kao i zbog stabilnosti i mira u regionu. Takse moraju da odu, pregovori treba da budu nastavljeni", napisala je Mogerini na Twitteru.

Spoke to @predsednikrs @avucic on way forward in #Dialogue. Comprehensive, legally binding normalisation agreement on all open issues is urgent & crucial for #Serbia #Kosovo to advance to #EU & for stability, peace in region. Tariffs need to go, talks need to resume