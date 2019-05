Mogerini: Ukinuti takse i prekinuti lobiranja do rješenja

BRISEL - Posrednica u dijalogu Federika Mogerini zatražila od obje strane - prvo ukinuti takse, a potom i akcije oko priznavanja Kosova

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i posrednica u dijalogu Beograda i Prištine Federika Mogerini predložila je objema stranama da kosovske vlasti prvo ukinu takse na srpske proizvode, a da onda nastupi moratorijum u lobiranju i jednih i drugih do postizanja rješenja u dijalogu - saznaju "Novosti".

To bi značilo da Beograd stane sa iznošenjem argumenata kod država koje su priznale nezavisnost Kosova da tu odluku promijene, a da Priština prekine da traži nova priznavanja. Ipak, ovaj apel Mogerinijeve, koji je ona iznijela i na sastanku u Berlinu, po svemu sudeći, neće imati odjeka, jer Priština ne pokazuje volju da povuče takse. To se može zaključiti po riječima predsjednika tzv. kosovske skupštine Kadrija Veseljija da je "promijenio mišljenje o suspenziji odluke o taksama na 120 dana", za šta se zalagao, i da sada smatra da takse treba da ostanu.

Drugo, iz Prištine stižu poruke "kako se radi" sa državama poput Čilea, Argentine, Brazila.., da i one priznaju Kosovo, a to Beograd, sasvim sigurno, neće gledati skrštenih ruku. Kako je "Novostima" potvrđeno, srpski zvaničnici će i dalje zemljama koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost srpske pokrajine sugerisati da tu svoju odluku preispitaju i da je ponište ili suspenduju dok se dijalog ne okonča. Takođe, one države koje nisu do sada stale na stranu Prištine, Beograd će pozivati da zadrže statusno neutralnu poziciju do postizanja rješenja.

Јoš prošlog novembra šef diplomatije Ivica Dačić saopštio je kako zapadne zemlje traže od Srbije da obustavi diplomatsku akciju kojom uspješno uspijeva da utiče na države koje su priznale tzv. Kosovo da taj stav ponište. Kako je Dačić tada iznio, te inicijative, iz perspektive Zapada, tumače se kao "narušavanje dijaloga" i "iritiranje Albanaca".

8novosti)