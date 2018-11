Mogerini odvojeno razgovarala sa Vučićem i Tačijem

BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine.

Prethodno Mogerini je odvojeno razgovarala i sa kosovskom delegacijom koju predvoji Hašim Tači.

Nakon sastanka Vučić-Mogerini, predviđena je zajednička radna večera na koj će biti i Tači.

Ovo je prvi sastanak Vučića i Tačija poslije dva i po mjeseca od kako je zastao dijalog Beograda i Prištine, a održava se u vrijeme kada su privremene prištinske institucije odlučile da za 10 odsto povećaju porez na robu iz centralne Srbije.

U saopštenju Službe za spoljne poslove Evropske unije navedeno je da se očekuje da će Vučić i Tači na sastanku potvrditi svoju spremnost da intenziviraju napore u postizanju pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, što je od suštinske važnosti za njihov evropski put.

Predsjednik Vučić je ranije danas u Helsinkiju, pred odlazak u Brisel, istakao da o odnosima sa Prištinom, oni koji razmišljaju o pokazivanju mišića, treba da razmisle o cijeni koju bi trebalo da platimo.

"Ja ne želim da podlegnem ličnim ocenama iako nije ni malo ni prijatno ni lepo da razgovaram sa Tačijem, niti sa bilo kim od njih. Ali, kao što sam u više navrata rekao, bolje je 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati", naveo je Vučić.

On je kazao da mi volimo s vremena na vrijeme da razmišljamo o pokazivanju mišića, a zaboravljamo na cijenu koju bi trebalo da platimo.

"Koliko je suviše važan (mir) da sve drugo nije za porediti s tim. Ljudi koji bi da pokazuju mišiće moraju dobro da znaju podatke, sve dobro razmeju da bi onda mogli svojim emocijama da daju oduška. Ja nemam pravo na to i moram da se ponašam mnogo odgovornije od svih drugih u regionu, a to prepoznaju u međunarodnoj zajednici", naglasio je Vučić.

Predsjednik Vučić je ranije danas u Helsinkiju, pred odlazak u Brisel, istakao da o odnosima sa Prištinom, oni koji razmišljaju o pokazivanju mišića, treba da razmisle o cijeni koju bi trebalo da platimo. "Ja ne želim da podlegnem ličnim ocenama iako nije ni malo ni prijatno ni lepo da razgovaram sa Tačijem, niti sa bilo kim od njih. Ali, kao što sam u više navrata rekao, bolje je 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati", naveo je Vučić. On je kazao da mi volimo s vremena na vrijeme da razmišljamo o pokazivanju mišića, a zaboravljamo na cijenu koju bi trebalo da platimo. "Koliko je suviše važan (mir) da sve drugo nije za porediti s tim. Ljudi koji bi da pokazuju mišiće moraju dobro da znaju podatke, sve dobro razmeju da bi onda mogli svojim emocijama da daju oduška. Ja nemam pravo na to i moram da se ponašam mnogo odgovornije od svih drugih u regionu, a to prepoznaju u međunarodnoj zajednici", naglasio je Vučić.