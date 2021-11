Moguća organizovana vakcinacija đaka u školama u Hrvatskoj

ZAGREB - U Hrvatskoj neće biti masovne vakcinacije po školama, ali ako u jednom razredu bude više od 70 odsto zainteresovanih za imunizaciju djeca će organizovano primiti vakcinu, piše "Večernji list".

Zahtjev treba da uputi razrednik ili neko u ime škole, a organizovana vakcinacija je moguća i ukoliko to želi većina roditelja učenika jednog razreda, kaže šef Odjeljenja za praćenje i unapređenje zdravlja školske djece i mladih Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mayer.

To za sada nije zatražila nijedna škola ni razred, a pojedinačno se u Hrvatskoj do sada vakcinisalo prvom dozom nešto manje od 15.000 djece do 18 godina, a sa obje doze njih oko 10.000.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do prošle sedmice je vakcinisano 2.698 djece od 12 do 14 godina, što je 2,7 odsto djece u toj kategoriji, te 35.752 između 15 i 19 godina, odnosno njih 18 odsto.

Zbog kovida 19 ove godine su hospitalizovana 532 djeteta do 17 godina, od čega u zadnjih mjesec dana 102.

Iz Hrvatskog zavoda navode da je interes za vakcinaciju djece i adolescenata u posljednjih mjesec dana porastao za 30 odsto.