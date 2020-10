Moguće uvođenje PCR testa pri ulasku u Srbiju

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje virusa korona u Srbiji Branislav Tiodorović izjavio je da se razmišlja o tome da bude uveden PCR test za sve koji ulaze u zemlju ili test koji dokazuje prisustvo antitijela.

Govoreći o tome šta očekuje Srbiju u narednih mjesec dana kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, Tiodorović je za Blic rekao da dolaze hladni mjeseci, kada je veća vlažnost, što odgovara virusu i da će broj zaraženih zato biti u porastu.

– U narednih mjesec dana imamo dva scenarija. Prvi je ukoliko budemo poštovali mjere možemo očekivati da nam taj broj bude dvocifren, pa dobro, čak i kada pređe u trocifren kao sada, to nije toliko drastično, samo je važno situaciju držati pod kontrolom, a to se može samo poštovanjem mjera – istakao je Tiodorović, prenosi Blic.

On je naveo da je drugi scenario nepovoljan, a to je da ne uspiju da obezbijede da se mjere poštuju, da imaju skok, a za to postoje uslovi, jer, kako je rekao, oko Srbije epidemija bukti.

– Ništa nije teško ni komplikovano, samo poštujte mjere koje ponavljamo mjesecima, nosite maske u zatvorenom obavezno, držite ditancu od jednog i po metra, održavajte higijenu i ono najvažnije, u ovom periodu borbe sa virusom zaboravite na slavlja, proslave, okupljanja – naglasio je Tiodorović.