Mor pozvao Hrvatsku da se suoči sa holokaustom

ZAGREB - Ambasador Izraela u Zagrebu, Ilan Mor, pozvao je Hrvatsku da prizna zločine počinjene u tzv. NDH, koji, kako je rekao, treba da postanu i predmet izučavanja u obrazovnom sistemu radi edukacije mladih.

Uoči posjete predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Izraelu, Mor ističe da holokaust i u Hrvatskoj ima veoma važnu ulogu, da se ne može poreći, niti se mogu zatvarati oči pred njim.

"Morate se suočiti s tim", poručio je Mor u intervjuu za agrebačku N1 televiziju.

Misli da su izvinjenje i priznavanje odgovornosti koraci u pravome smeru.

"Kad predsjednica Kitarović ovoga puta posjeti Jad Vashem, biće to još jedan korak u pravome smjeru u pogledu preuzimanja odgovornosti. Prošlosti treba pogledati u oči i reći: ''da, odgovorni smo za to'", naveo je Mor.

Ukazao je da tu niko nikoga ne krivi, niko ni u koga ne upire prst krivice.

"Govorimo o preuzimanju odgovornosti za budućnost, za mlade naraštaje. Moramo im reći istinu o onome što se na ovim prostorima dogodilo između 1941. i 1945. godine tokom tzv. Nezavisne Države Hrvatske", kaže Mor.

Pozdravljajući posjetu Grabar Kitarović Izraelu, Mor kaže da će ona tom prilikom posjetiti i Jad Vašem, kao i da će biti potpisan vrlo važan memorandum o razumijevanju između tog Memorijalnog centra i Ministarstva nauke i obrazovanja o slanju nastavnika iz svih dijelova Hrvatske da bi se, kako kaže, edukovali na kojoj način predavati o bolnoj temi holokausta mladim naraštajima, srednjoškolacima.

Upitan kako se osjeća kada prolazi zagrebačkim ulicama I vidi ''svastiku'' ili ustaško slovo ''U'', simbol NDH, Mor kaže da lično to nije vidio, ali da zna da su neki ljudi to viđali i s vremena na vrijeme su ga o tome obavještvali.

To ga, kaže, rastužuje.

"To je nešto protiv čega se svi moramo boriti, bili Jevreji ili ne. Kao što sam rekao, prošlosti moramo pogledati ravno u oči i reći: 'Ovo se više nikad ne sme ponoviti!' Holokaust nije započeo u Aušvicu, već je započeo antisemitizmom. Antisemitizam je hronična bolest, to konstantno ponavljam ljudima! Ne možemo ga u potpunosti iskorijeniti, ali možemo ga ograničiti. A kako ćemo to učiniti? Prvenstveno edukacijom. Važno je da srednjoškolci posjećuju Jasenovac. Važno je da znaju istorijsku istinu", rekao je izraelski diplomata.

Važno je, istakao je, da političari dignu glas i kažu: “Ovoj svastici i ovom slovu ''U'' nije mjesto u našoj školi, vladi ni državi! Moramo ih iskorijeniti, izbaciti. To nije ono što mi Hrvati jesmo.”

Dakle, kaže, to je dugi proces.

"Kao što sam rekao, postoje koraci u pravom smjeru. Je li to dobro? Da, dobro je, ali nedovoljno dobro. Stoga moramo nastaviti, a edukacija je pravi put za to. Holokaust treba da postane dio obrazovnog programa. Treba pitati one koji su prošli holokaust kako su uspjeli da prežive taj pakao koji su doživeli u Aušvicu, Treblinki ili drugdje u Njemačkoj, ali i u Jasenovcu. Dakle, najvažnija je edukacija", poručio je Mor.