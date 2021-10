Motiv ubistva porodice Đokić pretpostavlja se da je koristoljublje

Istraga monstruoznog ubistva tročlane porodice Đokić, čija su tela juče pronađena u selu Moravac, je u toku. Spaljena tela porodice Đokić, za kojom se tragalo danima, Gorana (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25) pronađena su u subotu u ataru sela Moravac kod Aleksinca u potpuno neprepoznatljivom stanju.

Oni su oteti, pretpostavlja se, još u selu Moravac nedugo nakon što su iz kuće Goranove majke krenuli ka svojoj kući, a na to ukazuje činjenica da su na raskrsnici na glavnom putu umesto ka Žitkovcu skrenuli u suprotnom smjeru ka Tešici. Jedini razlog zbog kojeg bi se uputili na tu stranu, kako prenose mediji, može biti da je sa njima u tom trenutku u automobilu već bio neko ko ih je primorao na takav korak.

Goran Đokić se dugo bavio mjenjačkim poslovima i u centru Aleksinca je imao mjenjačnice, a podatak da je kod sebe uveo veću sumu novca očigledno je bila poznata i otmičaru koji se odlučio na ovaj potez. Inače, u automobilu su ostali mobilni telefoni ubijenog Gorana i njegove ćerke Lidije, čime se objašnjava to da je njihov signal lociran kasnije u toku noći u rejonu obližnjeg sela Tešice, koje je udaljeno oko 10 kilometara od mjesta ubistva.

Motiv ovog brutalnog zločina po svemu sudeći je koristoljublje. Ubica je najvjerovatnije znao da Goran sa sobom uvijek ima veću količinu deviza, a pretpostavke su da je možda imao između 20.000, 50.000 i 100.000 evra.

Prema novim saznanjima u automobilu je nedostajao rezervni točak, u kom je kako kažu žitelji Aleksinca, Goran Đokić krio novac. Dodaju i da je tačno da je Đokić sa sobom imao običaj da ponese po nekoliko hiljada evra. Podsjetimo, mediji su prenosili i kako je Đokić davao novac na kamatu, a policija intenzivno traga za ubicom.

Direktor policije Vladimir Rebić rekao je da je očigledno da je riječ o dobro pripremljenom zločinu, s obzirom na to da je ubica bio potpuno opremljen kako bi spalio tijela.

"Ne bih mnogo da otkrivam, ali se očigledno radi o dobro organizovanom zločinu. Nabavljen je i benzin da se spali vozilo i žrtve. Ubica očigledno mislio na sve, jer je na pola puta između Moravca i Tešice policija pronašla balone koje je Goran nosio u svom 'pasatu'.

On je često u automobilu imao balone koje je nosio i u njih sipao vodu. Počinilac zločina je shvatio da bi oni mogli da mu smetaju, te ih je izbacio negdje na pola puta između mjesta gdje su sakrivena tela i mjesta na kom je spaljen automobil", objasnio je Rebić.

On je dodao da su Goranovi poznanici naveli da je bio izuzetno obazriv čovjek, te ne može da kaže sa sigurnošću da li je poznavao ubicu, ili je nekom prisilom natjeran da zaustavi vozilo. Vjerovatno je dobar razlog za obazrivost bio i to što je u njegovoj mjenjačnici 2017. godine došlo je do razbojništva.

