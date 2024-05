Muftija Mustafa Jusufspahić: Srbi nisu genocidan narod, budimo pametni

BEOGRAD - Mustafa Jusufspahić, beogradski muftija, napisao je na svom X profilu da Srbi nisu genocidan narod.

"Srbija je moja zemlja, u njoj živimo i Bogu se molimo u džamijama, crkvama i sinagogama. Na hiljade džamija postoji gde se oko 600.000 muslimana koji ovde žive mole. Muslimani na teritoriji Srbije koja je pod vlašću većinskog pravoslavnog stanovništva žive i rade u slozi i dele zajedničku sudbinu vekovima i ja to kao musliman moje Srbije svedočim. Ovaj narod nije genocidan i moja Srbija to ne zaslužuje", naveo je muftija.

