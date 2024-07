Muškarac kojeg je Pahoki tukao mjesec prije pokolja: Šivali su mi ruku

DARUVAR - Portal "24sata" je razgovarao s Damirom Kusom, muškarcem kojeg je Krešimir Pahoki, šesterostruki ubica iz Daruvara koji je prekjuče počinio pokolj u domu za starije, fizički napao prije otprilike mjesec dana. Pojavile su se informacije da ga je povredio te da mu je navodno prijetio pištoljem. Potražili smo Kusa i zamolili ga da nam ispriča što se dogodilo prije mjesec dana i kako je uopšte došlo do sukoba.

"Poznajem ga odavno. Isto smo godište. Praktično ga znam od rata. Uvijek je bio agresivniji kad popije. Volio se hvalisati. Taj dan, iskreno, i ja sam bio nacvrcan. Radio sam. I onda sam sjeo kod trgovine, zapravo tu kod vatrogasnog doma i rekoh, idem popiti još pivu. S njima, tamo je sjedilo društvo. On je počeo nešto brusiti, a svaka treća rečenica mu je bila psovka. Svima može sve reći, ali njemu se nije smjelo ništa reći jer bi se odmah naljutio. I ja sam njemu nešto grubo odgovorio jer mi je bio pun kufer. I onda me bocom u glavu. Bocom od pive. Staklenom. Hvala Bogu, imao sam kapu pa mi nije šivana glava, samo sam imao kvržice. Ali imao sam izliv krvi u mozak. Prvi CT je pokazao izliv, drugi CT, nakon par dana je pokazao da se smirilo i povuklo. Ne smijem se fizički naprezati. Evo vidite, ovo, ovdje je staklo otišlo. Šest šavova" govori Kus i pokazuje desnu podlakticu.

Vidi se veliki ožiljak.

"Kad se boca razbila, frknulo je staklo. Kao da mi je nestala svijest na desetak sekundi. Ne sjećam se ničega što se dogodilo u tih deset sekundi. Neko je rekao da mi je stavio pištolj u usta. Ja sam na kraju izjavio da pištolja nije bilo tog dana. Inače nije mahao pištoljem. Nije spominjao naoružanje. Ne znam je li tajio taj pištolj kod kuće. U posljednje vrijeme mi nismo znali ima li oružje, to sam rekao i policiji. Kad se on skinuo iz vojske prije desetak godina, znao je mahati oružjem. Po trgovini je nosio nož i pištolj, to su svi vidjeli. To je bilo prije desetak godina. Onda je nestalo takvog ponašanja, smirio se. Računao sam da možda ima naoružanje još iz vojne policije. Tog dana nije bilo pištolja, rekao sam to i policiji juče, opet sam bio na razgovoru. Neko je to rekao, to za pištolj, ali nema saglasnosti. Fali mi tih deset sekundi, ko zna što se tada dogodilo" kaže Kus.

Dodaje da je razgovarao s policijom u Bjelovaru, neposredno nakon napada. Razgovarao je s njima i juče, nakon Pahokijevog krvavog pohoda.

"Nisam ga viđao nakon toga. Bio sam pet dana u bjelovarskoj bolnici, a od toga je prošlo već mjesec dana. Nisam praktički izlazio. On je s ekipom tu dolazio svaki dan. Žao mi je što se ovo dogodilo, žao mi je tih ljudi. Što se tiče pištolja, ne znam gdje ga je uopšte mogao nabaviti. Mogao je ubiti i mene" rekao je Damir Kus, prenose "24Sata".

