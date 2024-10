Muškarac preživio uragan "Milton", satima na frižideru plutao 50 km od obale (VIDEO)

Američka obalska straža spasila je muškarca koji se držao za frižider plutajući otprilike 50 kilometara od obale nakon što je uragan Milton pogodio Floridu.

Spasioci su se spustili iz helikoptera i otplivali do muškarca koji je klečao na frižideru u Meksičkom zalivu.

Muškarac je prebačen u Opštu bolnicu u Tampi, gdje mu je pružena ljekarska pomoć.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key. The man was taken to Tampa General Hospital for medical care. Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH