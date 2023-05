Muškarac vrijeđao i prijetio radnici pekare pa dobio batine i završio u Hitnoj

BEOGRAD - Radnicu pekare u Kosovskoj ulici u Beogradu napao je oko 18.00 časova muškarac star oko 30 godina. On je došao do pekare i počeo da vrijeđa i prijeti radnici. Međutim, sve to je vidio prolaznik koji je bio na obližnjem pješačkom prelazu, zaletio se na nasilnika i udario ga nekoliko puta čime je praktično spriječio da muškarac povrijedi radnicu.

Kako prenosi "Kurir", poslije vrijeđanja i maltretiranja radnice napadač je izašao iz pekare, ali se ubrzo vratio i ponovo nasrnuo na radnicu koja je u tom trenutku stajala na vratima pekare. Ponovo ju je vrijeđao i prijetio joj, a prema riječima očevidaca, izgledalo je kao da će da počne da je tuče. Moguće je da bi se dogodio takav scenario da nije bilo hrabrog prolaznika.

"Udario ga je dva-tri puta poslije čega je nasilnik pao. Taj momak, prolaznik je samo spriječio da se možda dogodi ono najgore, ko zna kakve je namjere imao taj muškarac" rekla je za "Kurir" žena iz obližnje radnje.

Nasilnik je vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije, prebačen u bolnicu.

Mladić koji je reagovao i udario muškarca dao je izjavu na licu mjesta.