Muškarca pokušali zapaliti u Zagrebu: Napali su me jer sam gej

"Napadači su prepoznali da sam gej, ali to je moja stvar. Radim pošteno 28 godina u zagrebačkoj gradskoj tvrtki, ne znam kako ću ovakav na posao jer sam ruglo", ispričao je muškarac (50) medijima nakon što je napadnut molotovljevim koktelom.

Dodao je da se napad dogodio u subotu kada je šetao maksimirskom šumom.

"Dvojica su me pitala imam li upaljač, što ovdje radim i koga čekam. Produljio sam dalje i nakon par koraka počeo gorjeti. Valjda su me pogodili Molotovljevim koktelom", ispričao je on za "Jutarnji list".

Kaže da je uvjeren da se radi o iživljavanju prema slabijima jer ima 49 kilograma te "da je žalosno da se to događa u 21. stoljeću".

"Napadači su prepoznali da sam gej, ali to je moja stvar. Radim pošteno 28 godina u zagrebačkoj gradskoj tvrtki, ne znam kako ću ovakav na posao jer sam ruglo", dodao je za "Jutarnji list".

Policija je objavila da je 50-godišnjak 26. decembra teško povrijeđen od opekotina te da je završio na traumatologiji.

Dodali su da istražuju okolnosti ovog slučaja.