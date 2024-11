Muž se izbo zbog ženinog crteža

​BEOGRAD - Jezivo nasilje u porodici, koje se u subotu dogodilo u Beogradu između M.Ž. (45) i njegove supruge I.Ž. (33) izbilo je nakon svađe oko ženinog crteža, saznaju srpski mediji.

Naime, I.Ž. je pokazala svoj likovni rad suprugu koji je na sve to imao samo da kaže da to nije "baš najbolje". Žena je tog trenutka uzela sliku i udarila M. Ž. po glavi. Bijesan zbog ovakve odluke, suprug je otišao do kuhinje i uzeo nož dužine oko 15 centimetara i dva puta iz revolta ubo sebe u stomak, a zatim rekao ženi da će i nju njime ubiti.

"On je ženu posekao po licu i ruci. Na saslušanju u tužilaštvu delimično je priznao delo, ali rekao da nije želeo da je ubije. Jeziva scena odigrala se pred njihovo dvoje male dece. Policija je našla nož" kaže sagovornik blizak istrazi.

I.Ž. je 2. novembra pozvala policijske službenike PS Novi Beograd i prijavila da je osumnjičeni, nakon verbalne rasprave, nožem prvo sebi nanio povrede po rukama, a potom njoj po licu govoreći joj da će je ubiti.

Imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i da će ponoviti krivično djelo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, prenosi "Telegraf".

