NATO: Đurićev zahtjev zakasnio, Tači nije imao dozvolu Kfora

BRISEL - Izvori NATO smatraju da srpski zvaničnik Marko Đurić nije poštovao propise kad je 26. marta ušao na sjever Kosova i potom uhapšen, a kosovski predsjednik Hašim Tači je tamo poslao policiju bez odobrenja Kfora.

To su agenciji Beta rekli zvaničnici u sjedištu NATO u Briselu koji su istakli da "prvo Đurić nije poštovao nužnu proceduru jer je poslao zahtjev (vlastima u Prištini) poslije 17 časova u petak, dakle kad kancelarije više ne rade, a spisak ljudi u njegovoj pratnji je bio nepotpun i za kosovske Albance to je značilo da postupak nije ispoštovan".

"Drugo je intervencija kosovske policije na sjeveru Kosova jer, kad oni namjeravaju da idu preko rijeke Ibra na sjever, oni moraju da obavjeste Kfor i zatraže dozvolu, to je dio sporazuma s Evropskom unijom i činjenica je da se za to pita NATO i to moraju poštovati obje strane".

"Predsjednik Tači je tu malo brzo reagovao jer je ocijenio da je u pitanju provokacija", kad se ispostavilo da je Đurić došao na sjever Kosova, prenio je zvaničnik upućen neposredno u zbivanja na Kosovu.

Beta je zamolila sagovornike da ocijene zašto su puškama naoružani kosovski policajci upali na miran skup kosovskih Srba i brutalno postupali prema Đuriću, pregovaraču u dijalogu sa kojim predstavnici Prištine ponovo treba da sjednu za pregovarački sto, a samo dva policajca, recimo, su mogla prići i reći mu da mora da napusti Kosovo jer je tamo, prema vlastima u Prištini, došao ilegalno.

Odgovor je glasio da je to izgledalo "dramatično", ali da se misli da Đurićev dolazak jeste bila "provokacija", uz opasku da “uvijek kad kreće dijalog Beograd-Priština ima neko ko to sputava, jer neki neće da tu dođe do napretka”.

Osvrćući se na neka nagađanja i sumnje da je u "slučaju Đurić" Rusija mogla imati izvjesnog upliva, funkcioneri u NATO su naveli da je "tu došlo do pojačane retorike i ruskih saopštenja koja su se mogla tumačiti da, ako bi Srbija ušla na Kosovo, mi ćemo biti s njom".

Jer, dodali su, "te večeri su se čule poruke Beograda da, ako se za nekoliko sati stvari ne vrate na normalu, doći će do potpune invazije Kosova".

"To su bile riječi, a isto važi i za Prištinu, dakle ‘zub za zub’, a svaka strana daje svoje viđenje incidenta, ne znamo šta je tu baš stvarno istina, ali, kad se sve svede, obje strane moraju da razgovaraju".

Zamoljeni da kažu da li su tačne ocijene srpskog predsednika Vučića da su iza "provokativnog i brutalnog postupanja" kosovske policije stajali neki zapadni zaštitnici Prištine, sagovornici u NATO su uzvratili da ne misle da je to bio slučaj.

Jer, ukazano je, "Evropska unija, visoka predstavnica Federika Mogerini i sve velike zemlje EU su odmah saopštile da takvo događanje mora odmah da se prekine, a to je bila poruka obema stranama".

"Incident ipak završen dobro, kosovska policija znala da riješi situaciju"

Izvori u Briselu naglašavaju da je dijalog Beograd-Priština suštinski važan, "mnogi sporazumi nisu sprovedeni, a pre par dana je najavljeno da će upravljački tim početi s radom na statutu Zajednice/Asocijacije opština sa srpskom većinom i to je dobar korak".

"Na to se predugo čekalo i to je ključna stavka Sporazuma Srbija-Kosovo", predočeno je.

Izvori u sjedištu Atlantskog saveza su zaključili da je "cijela ta situacija, kako god to zazvučalo iznenađujuće, ispala dobro, jer se ispostavilo da je kosovska policija i specijalna policija vrlo profesionalna".

"Jer", kako je rečeno, "sve se završilo bez štete i žrtava, Euleks nije intervenisao kao druga snaga odvraćanja, Kfor nije intervenisao kao treća snaga odvraćanja, što znači da Kosovari znaju da razrješe situaciju".

I, zaključili su ovi zvaničnici, "to znači da je Kosovo na putu da postane zrelije, jer sa stanovišta bezbjednosti, da je Kfor morao da interveniše ne bi bilo dobro". ;"A to sad znači da je Kosovo bilo u stanju da riješi situaciju koja je prešla granicu onoga što se inače uobičajeno zbiva tamo".

Ispostavilo se, smatraju NATO izvori, da je "provokacija dolaskom Đurića imala za ishod da je on za pravoslavni Uskrs mogao potom da posjeti manastir na Kosovu, blagovremeno je poslao najavu i spisak ljudi u pratnji, bio je u crkvi i nije bilo nikakvog problema”.