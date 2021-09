NATO pozvao na hitnu deeskalaciju na sjeveru Kosova

BRISEL - NATO je danas pozvao na hitnu deeskalaciju na sjeveru Kosova i Metohije.

Portparol Alijanse Oana Lungesku poručila je u objavi na Twitteru da NATO poziva i Beograd i Prištinu da budu uzdržani, izbjegnu jednostrane akcije i vrate se dijalogu.

"Mandat NATO i Kfora ostaje da se obijezbedi sigurno i zaštićeno okruženje i sloboda kretanja za sve zajednice", navela je Lungesku.

#NATO calls for immediate de-escalation in the north of #Kosovo. We urge both Belgrade & Pristina to exercise restraint, avoid unilateral actions & return to dialogue. @NATO_KFOR’s mandate remains to ensure a safe & secure environment & freedom of movement for all communities.