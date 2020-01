NATO zbog Rusa šalje svoj tim u Crnu Goru

PODGORICA - Predsjedavajući vojnog komiteta NATO maršal Stjuart Pič kazao je da se Alijansa direktno suočava sa nastojanjima ruskih hibridnih napada.

Kako je naveo, zbog toga su odlučili da u Crnu Goru upute tim za borbu protiv hibridnih prijetnji, prenosi RTCG.

Pič je na sjednici Vojnog komiteta NATO, koja je juče završena u Briselu, kazao da je Alijansa, želeći da se suprotstavi ovakvim ruskim akcijama, angažovala prvi NATO kontrahibridni tim u Crnoj Gori, piše Pobjeda.

"Prvi NATO kontrahibridni tim za podršku raspoređen je u našu zemlju saveznicu Crnu Goru, sa ciljem da pomogne u jačanju sposobnosti zemlje i odvraćanju hibridnih izazova", rekao je Pič.

On je kazao da troškovi za odbranu nastavljaju da se povećavaju.

"Podaci NATO-a pokazuju porast od 4,6 odsto u 2019. godini. To je peta godina zaredom takvog rasta. Do kraja ove godine saveznici će uložiti više od 130 milijardi dolara", rekao je Pič, dodajući da očekuju da će do 2024. godine taj iznos biti 400 milijardi dolara.

Američki general Mark Mili, najviši vojni oficir u zemlji i glavni vojni savjetnik predsjednika, ministra odbrane i Saveta za nacionalnu bezbjednost SAD ocijenio je na istoj sjednici da je „već duže vrijeme očigledno da Rusija želi da podijeli NATO i učini ga slabijim, ako ne i uništi“.

"To bi im išlo u korist. Na štetu je Evrope i Sjedinjenih Država ako bi se NATO samo srušio i raspao", rekao je Mili.

Iz crnogorskog Ministarstva odbrane nedavno su kazali da je u Crnoj Gori, od 21. do 27. novembra prošle godine, boravio prvi NATO kontrahibridni tim za podršku, a predstojeći parlamentarni izbori, bili su, kažu, glavni razlozi za angažovanje NATO tima.

"Cilj posjete bio je jačanje kapaciteta u odvraćanju i adekvatnom odgovoru na hibridne izazove. Ova posjeta bila je prvi angažman takvog tima u jednoj od saveznica, te kao takva predstavlja značajno iskustvo kako za Crnu Goru, tako i samu Alijansu. Kada su u pitanju hibridne aktivnosti, Crna Gora želi da osnaži sposobnosti u oblastima koje se tiču otpornosti, kriznog menadžmenta, kritičke infrastrukture, strateške komunikacije i analize. Fokus posjete NATO tima, pored uspostavljanja saradnje sa međuvladinom komisijom, bio je i na jačanju legislativnog okvira u ovoj oblasti, te njegovoj implementaciji", kazao je Pobjedi Ivica Ivanović, generalni direktor za politiku odbrane.