"NDH se lakše rješavala Srba nego Hrvatska ostavštine ustaštva"

ZAGREB - U Hrvatskoj je danas obilježen Dan sjećanja na Jadovno 1941, odnosno 80 godina od stradanja 38.000 pravoslavnih Srba u kompleksu logora smrti Nezavisne Države Hrvatske (NDH) Gospić - Jadovno - Pag.

Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, poručio je ovim povodom da bi bila strašna pomisao da se NDH 1941. lakše rješavala svojih Srba, Jevreja, Roma i komunista nego što se Hrvatska 2021. rješava zaborava njihovog stradanja i ostavštine ustaštva koju simbolizuje "Za dom spremni".

Pupovac je govor održao povodom 80 godina od stradanja 38.000 pravoslavnih Srba u kompleksu logora smrti DH) Gospić Jadovno Pag.

Kaže da se neprestano pita da li je istrajnost na odbrani zvaničnog pozdrava ustaškog pokreta i NDH posljedica znanja o njenim rasnim zakonima i zločinima genocida prema Srbima, Jevrejima i Romima, a čije ozvaničenje je ovjeravano upravo sa "Za dom spremni"!?

"Ili je ta istrajnost posljedica neznanja, koje se u posljednjih 30 godina u Hrvatskoj iz godine u godinu sve više povećava o svemu tome, čega je i koga je taj pozdrav trajan simbol?", zapitao se Pupovac.

Ističe da se zna na osnovu kakve državne ideje i kojih zakona je uspostavljena NDH: rasno, vjerski, etnički, jezičko i kulturno čiste države sa zakonskom odredbom za odbranu naroda i države, zakonskom odredbom o zabrani ćirilice, zakonskom odredbom o hrvatskom jeziku, o njegovoj čistoći i o pravopisu, zakonskom odredbom o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda, zakonskom odredbom o rasnoj pripadnosti, zakonskom odredbom o zaštiti narodne i arijske kulture hrvatskog naroda.

Foto: Tanjug/Hina

Zna se, dodaje Pupovac, da su počeci logorskog kompleksa ustanovljeni neposredno nakon proglašenja NDH u gospićkoj kaznionici, poznatoj kao "Gericht" ili "Štokauz", te da su na početku u nju dovođeni ljudi s područja Like i Gorskog Kotara, a potom i cijelog prostora NDH.

Dodaje i da se zna da su ubijani na svojim kućnim pragovima, na putu do Gospića, naročito na putu od Gospića do Jadovna, Karlobaga i Paga, a najviše na Jadovnu i velebitskim bezdanim jamama, i Pagu, posebno Slani. Ubijani su maljem, nožem i vatrenim oružjem, vezani kamenom i bacani u more s transportnih brodova.

Ovaj kompleks koncentracionih logora i pod imenom Gospićka grupa logora bio je prvi organizovani likvidacioni kompleks ustaških logora namijenjenih uništenju Srba i Jevreja u tadašnjoj NDH.

Za samo 132 dana postojanja u prvom likvidacionom centru NDH Gospić Jadovno Pag stradalo je najmanje 38.000 pravoslavnih Srba.