NIS ostaje bez ruske nafte koja stiže preko JANAF-a

Naftna industrija Srbije (NIS), poslije novog paketa sankcija EU, neće moći da se snabdijeva ruskom sirovom naftom preko Jadranskog naftovoda (JANAF), potvrđeno je u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije.

Kako su rekli u odgovoru na upit N1, Srbija nije jedina evropska zemlja koja bi bila pogođena novim paketom sankcija EU, ali, dodaju, čine sve da se obezbijedi sigurno snabdijevanje.

„Novim paketom sankcija zabranjuje se snabdevanje ruskom sirovom naftom preko bilo koje luke, morskim putem, a NIS se snabdeva sirovom naftom koja se tankerima doprema do luke Omišalj (u Hrvatskoj). To znači da nema mogućnosti da se do Rafinerije u Pančevu više doprema ruska sirova nafta, ali bi NIS mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte sem ruske, kao što je u prethodnom periodu već uvozio naftu iz Iraka i nekih drugih zemalja“, navode u ministarstvu.

U narednom periodu, pored rješavanja pitanja snabdijevanja, radiće se, dodaju, i na povećanju zaliha sirove nafte, koje bi "uz stabilne rezerve naftnih derivata dale dodatnu sigurnost u slučaju poremećaja na tržištu".

"Jedna od očekivanih posledica novog paketa sankcija EU je i pritisak na tražnju, jer će i druge zemlje tražiti alternative uvozu nafte iz Rusije", pojašnjavaju iz Ministarstva rudarstva i energetike.