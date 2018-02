NYT: SAD umiješane u obaranje Miloševića

NJUJORK - Rusija nije jedina koja se miješa u izbore, to isto rade i SAD, piše danas "New York Times " i kao primjer navodi miješanje Amerike u obaranje Slobodana Miloševića.

Milioni letaka, postera i naljepnica da se porazi protivnik u Srbiji, torbe pune novca u rimskom hotelu za podršku određenim italijanskim kandidatima, skandalozno curenje informacija stranim novinarima na izborima u Nikaragvi, samo je mali dio istorije miješanja SAD u izbore u inostranstvu, navodi list.

Kako piše autor Skot Šejn, na izborima u Srbiji 2000. godine, SAD su uspješno finansirale nastojanja da se porazi tadašnji predsjednik Slobodan Milošević, obezbjedivši "političke savjetnike i milione naljepnica sa simbolom opozicije - stegnutom pesnicom i natpisima "On je gotov" štampanim na 80 tona ljepljivog papira i isporučenog od proizvođača iz Vašingtona".

List se poziva na teskt "Washington Posta" u kom se navode izjave tadašnjih lidera Otpora o tome kako su smislili slogan "Gotov je!", a zatim i kako je "tokom tri mjeseca, milion naljepnica odštampano na 80 tona uvezenog samolepljivog papira, koji je platio USAID, a isporučila vašingtonska Ronko konsalting korporacija".

Srbija, Italija, Irak, Avganistan, Nikaragva, Rusija, samo su neke od zemalja u kojima su tokom izbornog procesa "intervenisale" SAD, naveo je "New York Times".

Istoričar i kustos Međunarodnog špijunskog muzeja u Vašingtonu Vins Hjuton, koji je nekad služio kao vojnik na Balkanu i tijesno sarađivao sa obavještajnim agencijama, rekao je da je video američke intervencije svuda po svijetu. "Jasno smo stavili do znanja da nemamo namjeru da Miloševića ostavimo na vlasti", rekao je Hjuton.

Američki obavještajni šefovi su prošle sedmice upozorili obavještajni komitet u Senatu da se Rusija sprema za ponovno miješanje u američke srednjoročne izbore 2018. godine, na isti način kao i 2016. godine, koristeći hakovanje, curenje informacija, manipulisanje društvenim medijima i drugim metodama.

Većina Amerikanaca je šokirana takvim napadima na američki politički sistem, ali veterani obavještajci i oni koji su učili o tajnim operacijama imaju drugačije viđenje.

"Ako biste upitali nekog obavještajca, da li su Rusi prekršili pravila ili uradili nešto loše, odgovor je - ne, nisu", rekao je penzionisani CIA obavještajac Stiven Hol.SAD "apsolutno" sprovode takve operacije uticanja na izbore, rekao je Hol i dodao da očekuje da će sa takvom praksom i da nastavi.

O miješanju SAD u izbore širom svijeta govorio je i bivši direktor CIA Džejms Vulsi. Upitan da li je to tačno on je odgovorio: "O, vjerovatno, ali to je za dobrobit sistema kako bi se izbjeglo da komunisti prevladaju."