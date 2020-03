Na Bregani čekaju cijelu noć: 'Policajci se ponašaju kao da smo stoka'

​Čekam na Bregani juče od 23 sata, sada je devet ujutro. Predao sam dokumente pa ne mogu ni nigdje. Autobusi puni ljudi stoje. Noge me više ne drže, leđa bole. Ako odem u auto ne znam hoće li me prozvati pa se tako svi satima vrzmamo na mjestu. Ovo je noćna mora, priča za 24sata.hr Zagrepčanin koji se uputio kući iz Minhena.

Opisao je i neugodne situacije koje su u ovom čekanju doživjeli.

"Velika je nervoza što je jasno, ali da nam policajac govori 'koji k... putujete', dok drugi nagurava ljude, nisam očekivao. Kao da smo stoka. Pa svi mi imamo obitelji i razloge zbog kojih želimo biti kod kuće. Jasno nam je da ćemo biti izolirani što je potpuno u redu. To bi i sam napravio da mi se i ne nalaže, ali ljudskosti u ponašanju ne bi trebalo nedostajati", ističe ovaj Zagrepčanin.

Ističe da se cijelo vrijeme informisao šta se događa i da je uzeo dvije sedmice godišnjeg znajući da će ići u samoizolaciju.

"Sve je meni jasno kakav je situacija i nije se za šaliti no baš da se dan i noć čeka da ti daju papir s podatkom kome se javiti i može li u zemlju ili ne je pretjerano. Ne bi ni to bilo da ne gledamo kako auti s njemački, austrijskim, švicarskim i talijanskim tablicama prolaze. Nije mi to jasno. Bojim se da ako ne zatvore skroz granice da će ljudi masovno lagati od kuda idu i da nemaju nikakve simptome, ako će ih i imati, samo da ne zaglave ovdje", priča ovaj Zagrepčanin.

Krenuo je kaže iz Minhena kada je vidio da Svjetska zdravstvena organizacija taj grad još nije stavila na popis rizičnih gradova.

"Nitko nam ništa ne govori, osim što su nam nekoliko puta naglasili da ako se nećemo držati pravila da ne izlazimo iz kuća kada dođemo doma, da ćemo platiti 15.000 kuna kazne ", dodao je.

Ko sa sobom nije ponio hrane i pića ostao je u ovom redu gladan i žedan.

"Da su barem stavili aparat da možeš uzet kavu ili čaj. Jedino što ima su oni plastični wc-i u koje nitko od straha ne ulazi. Sve ovo vrijeme nisam vidio da ih je itko došao dezinficirati, a nema nikakvih sredstva da si ruke poslije nužde dezinficiraš", dodao je.