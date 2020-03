Na Kosovu zaraženo šestoro djece do devet godina

PRIŠTINA - Na Kosovu i Metohiji je od ukupno 88 zaraženih virusom korona šestoro djece uzrasta od šest do devet godina, čak 38 je mlađe od 30 godina, a 13 je starije od 60 godina, saopštio je Institut za javno zdravlje u Prištini.

Među oboljelom djecom je 12 onih koji imaju između 10 i 19 godina, a 20 starosne dobi od 20 do 29 godina.

Njih 12 je dobi od 30 do 39 godina, dok je 11 lica dobi od 40 do 49 godina, a 12 je od 50 do 59 godina.

U starosnoj dobi od 60 do 69 godina je četvoro, a devetoro je starije od 70 godina.

Prema ovim podacima, 47 odsto oboljelih je ženskog, a 53 muškog pola.

Kada je riječ o adresama stanovanja, iz Mališeva je 31 lice, 15 iz Gnjilana, 11 iz Prištine, sedmoro iz Kosovske Vitine, po šestoro iz Vučitrna i Đakovice, troje iz Podujeva, a po jedno iz opština Klina, Lipljan, Prizren, Obilić, Suva Reka, Uroševac, Štimlje i Peć.

Direktor Kliničko bolničkog centra Priština, sa izmještenim sjedištem u Gračanicu, Bratislav Lazić rekao je da Srpkinja iz Dobrotina, sela koje pripada kosovskoj opštini Gračanica, nije uvrštena u spisak zaraženih koji vodi kosovski Institut za javno zdravlje, iako je oboljela od virusa korona.

On je istakao da srpske zdravstvene ustanove ne sarađuju sa kosovskim, već isključivo sa Ministarstvom zdravlja Srbije.