Na Svetu Petku ubijeno četvoro ljudi, ubica nikada nije nađen

Jedan od najtežih zločina dogodio se na današnji dan prije 17 godina.

Na Svetu Petku dželat je ušao u stan u Beogradu i presudio četvoro ljudi. Ni tužilaštvo ni policija nisu našli dokaz da bi uhapsili i osudili ubicu.

Maja Gostić imala je svega 20 godina kada je tog 27. oktobra 2007. godine ubijena u stanu u naselju Žarkovo zajedno sa svojim dečkom Željkom (22) i njegovim roditeljima Dragicom i Zoranom Obradovićem

Policija je našla 56 čaura, ali zločin nije riješen.

Porodica Obradović i djevojka njihovog sina Maja Gostić ubijeni su u zgradi u Spasenovićevoj ulici u Žarkovu, a kobne večeri slavili su useljenje u stan. Njihova tijela zatekao je komšija, koji je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju.

Inspektori koji su došli na lice mjesta, našli su 56 čaura iz "škorpiona", dio rukavice prekrivene krvlju a na stolu šoljice sa kafom na osnovu čega se došlo do "pretpostavke" da je porodica vjerovatno poznavala ubicu ili ubice, kako se i dan danas spekuliše.

Niko od komšija sam događaj nije ni vidio ni čuo, već je jedan od njih, pošto se porodica nije javljala na telefone, došao do vrata i zatekao jeziv prizor samo nekoliko sati nakon zločina.

On je tada ispričao da je vidio da su vrata od stana bila otvorena i da je, kada je provirio, ugledao izrešetane prijatelje svuda po stanu.

Na vratima nije bilo tragova obijanja, ništa po stanu nije razrušeno, pa je policija došla do zaključka da je porodica vjerovatno poznavala ljude koji su ih ubili i otvorili im vrata.

Komšija je posjvedočio da je Dragičino tijelo bilo u lokvi krvi u hodniku, Željko je ležao na podu u kuhinji, dok je tijelo njegove djevojke Maje bilo na sofi u trpezariji. Zoran Obradović, za koga su u policiji vjerovali da je meta napada, pronađen je izrešetan u sobi.

Dani su prolazili, a zatim i godine. Ko je i zašto, ovu porodicu krvnički ubio, ne zna se ni dan danas...nakon 17 godina od ubistva.

Suze majke ubijene Maje Gostić i dalje teku, a nesrećna žena želi samo jedno - da konačno pogleda u oči ubicu svog djeteta.

Punih 17 godina leže i budi se sa jednom željom da ga pita: "Zašto, baš moju Maju".

Kamere na zgradi, baš tog dana nisu radile, a komšije su rekle da su se danima mogla vidjeti dva muškarca koja sjede u crnim kolima i posmatraju okruženje, koji se nakon toga više nikada nisu pojavili.

Policija je takođe našla i Zoranove sveske u kojima je vodio evidenciju kome je pozajmio novac i kada, a sumnja se da je Zoran ubijen zbog reketa koji su mu tražili.

Ubrzo poslije četvorostrukog ubistva došlo se do saznanja da su Obradovići i Maja Gostić moguće žrtve kriminalne grupe iz Žarkova koja je pokušala da reketira Zorana - i to za 80.000 evra.

Uprkos detaljnim provjerama policije, nije se došlo do materijalnih dokaza da je ta kriminalna grupa povezana sa četvorostrukim ubistvom.

Porodica Maje Gostić je u izjavama navodila da ne znaju zbog čega se njihova kćerka našla na meti ubica.

"Do nas su doprle razne priče, a jedna je da je Zoranov poslovni pratner neposredno pre ubistva brutalno pretučen. Čula sam da je sedeo u kafani sa dvojicom i da su se žustro svađali, nakon čega su ga izveli napolje i pretukli. Tada je intervenisala policija i sve legitimisala. Možda do ljudi koji su radili na ovom slučaju ta informacija nije doprla, ali priznajem da je za mene to čudna koincidencija", kaže Tanja, majka ubijene Maje.

"Ne prođe ni dan da ne pomislim ko i zašto ju je ubio. Iskrena da budem, čini mi se da su u policiji zaboravili na ovo ubistvo, ali nada mi se budi kada čujem da su rešili neka stara ubistva. Zato verujem da tamo ima policajaca kojima je stalo da otkriju ubicu ili ubice", dodaje.

Prema njenim riječima, nada se da će neko iz policije ponovo aktivirati ovaj slučaj i dati na analizu rukavicu koja je pronađena u stanu u kojem se dogodilo ubistvo. Zbog ubistva Obradovića i Maje Gostić bili su uhapšeni Zoranov prijatelj i komšija Milija V. i bivši pripadnik MUP Milan P. a Rade R. i Milomir M. za iznudu.

Međutim, tokom suđenja su oslobođeni.

Oni su se teretili da su od Zorana pokušali da iznude 80.000 evra, ali su zbog nedostatka dokaza oslobođeni optužbe. Osuđen je samo Milan P. na dvije godine zatvora zbog nedozvoljenog nošenja oružja, prenosi Telegraf.rs.

