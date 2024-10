Na društvenim mrežama kruži snimak hapšenja bivšeg predsjednika Albanije (VIDEO)

Bivši predsjednik Albanije i lider Slobodarske stranke Iljir Meta uhapšen je danas u Tirani po nalogu Specijalnog tužilaštva za korupciju i organizovani kriminal (SPAK) te zemlje.

On je uhapšen na ulazu u Tiranu dok se vozio ka mjestu gdje je trebalo da održi konferenciju za novinare, a kako se navodi, uhapšen je najvjerovatnije zbog slučaja sa kojim se povezivao za korupciju i odbijanje prijave imovine, prenosi Juronjuz Albanija.

Metin advokat se pozvao na snimke koje su lokalni mediji prikazali, a na kojima se vidi kako policija s maskama zaustavlja crni automobil i izvodi Metu, koji je, kako se čini, pružao otpor, prenosi Telegraf.

Ovu vijest potvrdio je bivši premijer Salji Beriša koji je rekao da se radi o političkom hapšenju.

"Politički progon Ilira Mete je politički, politički i samo politički. Nisu objavili nikakve činjenice, nijedan dokument, ali su sprovodili naredbe (albanskog premijera) Edija Rame, koji je svim sredstvima pokušao politički, a možda i fizički, da eliminiše Iljira Metu. Edi Rama je, kao što sam u prošlosti osuđivao, umiješan u nestanak osoba na nezakonski, neustavan način", rekao je Beriša.

Albania's former president and prime minister, Ilir Meta, was arrested today. Meta is the leader of the Freedom Party, the third-largest in Albania. With Meta’s arrest, all major opposition leaders, including the Democratic Party’s Sali Berisha, have now been arrested. pic.twitter.com/yKDYZS7vHY