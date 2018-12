Na jugu KiM slavlje, na sjeveru strah i "sahrana" Rezolucije 1244

KOSOVSKA MITROVICA - U južnom dijelu Kosovske Mitrovice većinsko albansko stanovništvo je vijest o usvajanju zakona koji omogućavaju transformaciju KBS u vojsku proslavilo uz petarde, dok u srpskim dijelovima KiM vlada ogorčenje i velika zabrinutost zbog transformacije KBS u Oružane snage Kosova.

Za sada na ulicama južne Mitrovice još nema organizovanog slavlja, osim što se na trenutke čulo pucanje petardi.

Na ulazu u južni dio Mitrovice kod mosta pored pripadnika KFOR-a koji obezbjeđuje i prati situaciju povećano je i prisuštvo medijskih ekipa.

Poslije usvajanja sva tri zakona kojima se omogućava transformacija Kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova, u okolini Gračanice okupljaju se Albanci kako bi otišli u Prištinu da proslave, javio je RTS.

Kako se navodi, na putevima su pojačane kontrole policije.

Parlament u Prištini izglasao je tri zakona - Zakon o kosovskim bezbjednosnim snagama, Zakon o službi u kosovskim bezbjednosnim snagama i Zakon o ministarstvu odbrane. Time se omogućava transformacija KBS u kosovsku vojsku.

Studenti "sahranjuju" Rezoluciju 1244

U znak protesta zbog odluke kosovskog parlamenta o formiranju vojske Kosova srpski studenti u Kosovskoj Mitrovici danas će izvesti svojevrsni performans, kako bi pokazali da je pogaženo međunarodno pravo i svi važeći dokumenti o Kosovu.

Foto: Tanjug

Oni će simbolično ''sahraniti'' međunarodno pravo, Rezoluciju UN 1244, Povelju UN i Vojno-tehnički sporazum iz Kumanova.

Studenti će u 12.30 početi šetnju od studentske menze do zgrade Unmika i Oebsa, a svoj performans će izvesti tačno 12 sati i 44 minuta.

Krizni štab četiri opštine sa sjevera KiM u podne

Vanredna konferencija za novinare kriznog štaba četiri opštine sa sjevera KiM biće održana u podne, najavljeno je iz Srpske liste nakon informacije da je u Priština usvojen palket zakona o formiranju vojske Kosova.

Konferencija za medije će biti održana u Kancelariji kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici.

Građani u sjevernoj Mitrovici su izuzetno zabrinuti formiranjem vojske Kosova.

Vulin: Srbi na KiM imaju podršku predsjednika i Vojske Srbije

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da se takozvana vojska Kosova, koju sačinjavaju teroristi, pravi da bi napadala Srbiju i Srbe i poručio da Srbi na KiM mogu da budu mirni i da imaju apsolutnu podršku predsjednika Republike i Vojske Srbije, jer za državu nema višeg interesa od očuvanja Srba na prostoru Kosova i Metohije.

Srbija, istakao je, sve čini da ne dođe do nasilja i Srbija hoće mir.

Foto: Tanjug

"Zadatak Ministarstva odbrane i načelnika Generalštaba je da obezbedi da je Vojska Srbije u stanju da ispuni svako naređenje vrhovnog komandanta. Svaka odluka koja bude bila doneta biće ispunjena. Aleksandar Vučić je više puta jasno i glasno, u prelomnim trenucima za ovu zemlju rekao da se Oluja nikada više neće ponoviti“, rekao je Vulin za "TV Pink".

On je istakao da Srbija nikada više neće dozvoliti da se ponovi Oluja, Jasenovac, i da se nekažnjeno desi propast srpskog naroda.

"To je više nego jasna poruka svakom ko bi uopšte razmišljao o ideji da nasiljem pokušava da nešto uradi na prostoru KiM", dodao je on.

"Poznajući Aleksandra Vučića, on je uvek i predsedniku Miloševiću i tadašnjem rukovodstvu Srbije zamerao pad Krajine smatrajući da je neoprostivo i neprihvatljivo da propast srpskog naroda prođe bez reakcije države Srbije“, naveo je Vulin.

Zato, ponovio je, nema mogućnosti da se ponovi "Oluja", "dok je na čelu vojske i države Aleksandar Vučić".

Poručio je da građani treba da i budu mirni i sigurni, jer je Vojska Srbije snažna, organizovana i spremna da izvrši svako naređenje.

"Kada je u pitanju Srbija, sve se čini da ne dođe do nasilja. Srbija hoće mir. Naši predstavnici i politička rukovodstva su sve uradili da do mira dođe", istakao je Vulin.

"Takozvana vojska Kosova, koju sačinjavaju teroristi, pravi se da bi napadala Srbiju i Srbe. Sigurno se ne pravi da bi se zaratilo sa Albanijom, na primer, ili da bi se suprotstavilo malignom uticaju Crne Gore na prostoru KiM ili da bi se eventualno zaustavile severnomakedonske teritorijalne aspiracije na KiM. Nema ni jednog drugog razloga. Naši građani mogu da budu mirni. Mogu biti sigurni da imaju apsolutnu podršku predsednika države i Vojske Srbije", rekao je Vuli.

Kako je rekao, iako Ramuš Haradinaj kaže da je to zapravo vojska koja će pripremati ljude da odlaze u Avganistan i Siriju, za to nema potrebe, jer se u Islamskoj državi "već nalaze Albanci sa prostora KiM i procentualno su najzastupljenija nacija u odnosu na broj stanovnika u redovima Islamske države".

Vulin je istakao da je cilj Haradinaja da izazove sukobe širih razmjera, da bi onda konačno ponovo mogao da bude žrtva i da privuče podršku međunarodne zajednice - "iste one koja ih je priznala i koja ih naoružava, koja ih stalno štiti i brani, govori da se obje strane mire i uzdrže od reakcije".

"Samo to traže, da ponovo budu žrtve i da kažu da je velika i moćna Srbija napala nas jadne i male, branite nas. Ginite u našim ratovima, ginite za narko klan Ramuša Haradinaja. Ne smemo to dozvoliti. Zahvalan sam Srbima sa KiM što to razumeju i što se tako mudro i hrabro nose sa svim što se dešava ovih dana", rekao je Vulin.

Naglasio je da je krajnji cilj svega što se dešava posljednjih nekoliko mjeseci da Srbi napuste prostor Kosova i Metohije.

"Oni svaki dan dižu tenziju. Svaki dan čine život nemogućim. I jednog dana se probudite, pogledate svoju decu i kažete - ponovo nema hleba, ponovo prete da će upasti, ajde da odemo odavde. Hoće da nateraju Srbe da počnu sami da odlaze. Da ono što nisu uspeli svih ovih godina da sad uspeju", rekao je Vulin.

On je naveo da je zahvalan Srbima na KiM što, kako kaže, imaju hrabrosti, mudrosti i tvrdoglavu upornost da ne odu.

"Oni mogu biti sigurni u apsolutnu podršku i predsednika Republike i Vojske Srbije i svakog državnog organa, jer nema višeg interesa za nas od očuvanja Srba na prostoru Kosova i Metohije", rekao je Vulin.