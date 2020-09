"Na ključnim mjestima u vladi neće biti članovi DPS-a"

PODGORICA - Nova vlada Crne Gore biće ekspertska i nijedna partija nije isključena, ali na ključnim mjestima neće biti kadrova DPS-a, izjavio je lider koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić.

Krivokapić je rekao da se o konkretnim imenima za sastav ekspertske vlade nije pričalo, ali je pojasnio da im nisu potrebni poslušni već ljudi koji rade.

On je istakao da je "prvi zadatak pomirenje i to će se osjetiti vrlo brzo, čim dođe do promjene vlasti".

"Crna Gora je dobila slobodu, a sloboda je bila nešto što je uvijek bilo najsvetije u Crnoj Gori i to osjećaju svi građani. Posebno će osjetiti onoga trenutka kada preuzmemo vlast. Sada je nesporno, poslije jučerašnje izjave DPS-a, da tome neće biti nikakvih prepreka", istakao je Krivokapić.

Pojedine tvrdnje da će Crna Gora krenuti ruskim, srpskim putem, i da će odustati od puta u EU, Krivokapić je okarakterisao kao spinovanje.

Na pitanje kako se izjašnjava, Krivokapić je odgovorio da je "Crnogorac, ali da zna koje je njegovo porijeklo i odakle je".

"Znam koji je moj identitet, to je vrlo značajno. Svi u Crnoj Gori danas jasno ističu ko su, šta su i kakvi su, a polovina to čini u komercijalnom smislu", rekao je Krivokapić.

Krivokapić očekuje da će se skup najavljen za sutra u Podgorici biti održan u miru i da će Uprava policije preduzeti sve mjere da sve prođe u redu i na zadovoljstvo svih građana, prenose crnogorski mediji.

Najgore je, kako kaže, što se u Crnoj Gori stvara navijačka atmosfera, što "podgrijava jedna strana".