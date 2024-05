Na kuli "Beograd" imena 106 država koje nisu glasale za rezoluciju o Srebrenici

BEOGRAD - Na kuli "Beograd" sinoć su ispisana imena svih 106 država koje nisu glasale za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN, čime su pokazale da su iskreni prijatelji Srbije.

"Hvala vam prijatelji, ponosna Srbija i Srpska", pisalo je na kuli "Beograd", prenosi Srna.

Generalna skupština UN usvojila je prošle sedmice antisrpsku rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države, dok je 87 bilo protiv i uzdržano, a 19 nije glasalo.

Protiv rezolucije glasale su Rusija, Mađarska, Bjelorusija, Kina, Komorska Ostrva, Antigva, Sirija, Kuba, Kongo, Demokratska Narodna Republika Koreja, Dominikanska Republika, Eritreja, Esvatini, Grenada, Mali, Nauru, Nikaragva, Sao Tome i Principe i Srbija.

Uzdržani su bili Alžir, Angola, Argentina, Jermenija, Bahami, Bahrein, Barbados, Benin, Butan, Bocvana, Brazil, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kongo, Obala Slonovače, Kipar, Dominikanska Republika, Ekvatorijalna Gvineja, Etiopija, Gabon, Gruzija, Gana, Grčka, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Honduras, Indija i Jamajka.

Među uzdržanim su bili još i Kazahstan, Kenija, Kiribati, Laos, Liban, Lesoto, Madagaskar, Maldivi, Meksiko, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal, Nigerija, Oman, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Filipini, Sent Kits, Sent Lucija, Sent Vincent Samoa, Sejšeli, Slovačka, Solomonska ostrva, Južni Sudan, Šri Lanka, Sudan, Surinam, Tadžikistan, Tajland, Togo, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vijetnam.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.