Na novcu nađenom na Džonićevom tavanu DNK ubijenog Đokića

NIŠ - Na novcu koji je sin Gorana Džonića nedavno pronašao na tavanu porodične kuće, a za koji se sumnjalo da potiče iz trostrukog ubistva i pljačke, pronađeni su biološki tragovi koji potvrđuju da je pribavljen zločinom.

"Novac koji je nedavno otkriven podvrgnut je forenzičkoj odbrani i na njemu su pronađeni DNK tragovi vlasnika menjačnice Gorana Đokića koga je pre tri godine ubio njegov brat od ujaka Goran Džonić. To je potvrdilo sumnje da je novac pripadao Đokiću koga je Džonić likvidirao zajedno sa suprugom Gordanom i dvadesetpetogodišnjom ćerkom Lidijom, a zatim ih opljačkao", navode izvori portala Nova.rs upoznati sa ovim slučajem.

Kao i ostali dokazi i taj novac nalazi se u Višem javnom tužilaštvu u Nišu koje je Džonića optužilo za teško ubistvo zbog čega je osuđen na doživotnu robiju.

"Kako je Džonić već dobio maksimalnu kaznu koja se može izreći po našem Krivičnom zakoniku, otkriće novih dokaza neće značiti pokretanje ponovnog postupka protiv njega", objasnili su sagovornici Nove. Majka ubijenog Gorana Đokića saopštila je da je na tavanu Džonićeve kuće nedavno pronađen sakriven novac, a to je potvrđeno i u izvorima bliskim istrazi.

"Džonići su nam prve komšije, saznala sam da im se pokvarila nadzorna kamera pa se jedan od Goranovih sinova popeo na tavan da vidi šta nije u redu. Kako sam saznala, na tavanu ispod greda pronašao je oko tri i po hiljade evra za koje oni uopšte nisu znali pa su pretpostavili da ih je Goran sakrio. Plašeći se da bi mogli da budu uhapšeni kao saučesnici, jer su već bili u pritvoru sa ocem, odmah su pozvali policiju. Ja sam iz moje kuće to videla pa sam se raspitala o čemu se radi. Sigurna sam da je to novac koji je ukraden od mog mrtvog sina, a verujem da to nije sve, da je Goran negde sklonio još para za šta njegova porodica možda ni ne zna", kazala je Stojanka Đokić.

Izvori uključeni u ovaj slučaj potvrdili su da je ova informacija validna.

"Tačno je, pronađena je izvesna suma novca, ne mogu precizno da kažem o kom se iznosu radi. Obavešteni su policija i tužilaštvo, obavljen je uviđaj i novac je preuzet radi dalje forenzičke obrade kako bi se ustanovilo da li na njima ima bioloških tragova Đokića što bi potvrdilo sumnju da taj novac potiče iz pljačke i trostrukog ubistva. Vrlo je verovatno da je to novac Gorana Đokića jer ne postoji nijedno drugo objašnjenje zbog čega bi ga Džonić sakrio na tako nepristupačnom mestu, a da čak ni svoju porodicu ne obavesti o tome. To se uklapa u celokupno njegovo postupanje sa ukradenim novcem koji je sakrivao odmah nakon zločina", rekao je ranije ovaj izvor.

Prema optužnici, Džonić je iz Đokićevog auta ukrao 1.380.000 dinara, 27.130 evra, 3.940 švajcarskih franaka i 1.850 dolara.

Taj novac pronađen je zakopan u dvorištu kuće njegovog sina i u garaži. Odmah poslije zločina rođaku je vratio 10.000 evra koje je pozajmio da bi otplatio sinovu kuću gdje je sakrio ostatak ukradenog novca. Džonić je vozilo u kojem je Đokić bio sa suprugom Gordanom i dvadesetpetogodišnjom ćerkom Lidijom u noći između 26. i 27. septembra 2021. Godine, a koji su se vraćali iz posjete Stojanki, zaustavio nedaleko od njene kuće i zamolio ih da ga odvezu do mjesta zvanog "Dudine Bare" na obali Morave, kako bi navodno sipao gorivo u motocikl koji mu je tamo ostao.

Brata je u vozilu ubio jednim hicem, a u snahu i bratanicu pucao je dva puta.

Njihova tijela polio je benzinom, a zatim ih je odvukao u obližnju jamu i leševe pokrio daskama.

Bratovim folksvagen pasatom otišao je u zabačeno područje u ataru sela Donja Trnava, uzeo je novac koji je Goran držao u automobile, a zatim ga zapalio.

Skuterom koji je prethodnog dana ostavio na tom mjestu vratio se u Moravac i u kući svog sina Stefana sakriva ukraden novac.

Goranova snaha Verica Đokić odmah je prijavila nestanak porodice na molbu Goranove majke Stojanke koja se zabrinula jer ih nije mogla dobiti na telefon.

Poslije intenzivne potrage policija je 2. oktobra pronašla spaljeno vozilo porodice Đokića u ataru sela Donja Trnava, a istog dana u jami na obali Južne Morave u selu Moravac i njihova ugljenisana tijela.

Dvadeset dana kasnije uhapšeni su Goran Džonić, njegovi sinovi Milan i Stefan te braća Kostadin i Aleksandar Milošević koje je lažno optužio da su mu bili saučesnici.

Poslije pet mjeseci provedenih u pritvoru, oni su pušteni jer je ustanovljeno da je Džonić sam počinio zločin.

Zbog teškog ubistva iz koristoljublja i nedozvoljenog držanja oružja 13. juna 2023. Džoniću je prvostepenom odlukom izrečena doživotna robija. Njegov branilac Biljana Pešič izjavljuje žalbu, ali ga Apelacioni sud pravnosnažno osuđuje na istovjetnu kaznu sa pravom na uslovnu slobodu poslije 27 godina.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.