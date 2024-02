Na plaži u Hrvatskoj snimljeno 12 mrtvih kornjača

Stanovnik Dugog Otoka u Hrvatskoj objavio je na društvenim mrežama nekoliko fotografija i snimaka mrtvih glavatih kornjača, koje je more izbacilo na plažu Sakarun.

Kako prenosi HRT, snimljeno je ukupno 12 mrtvih kornjača.

Snimke, kažu, nisu objavili na svom portalu jer su uznemirujuće.

Prve procjene govore da su glavate kornjače uginule od posljedica jakog južnog vjetra i udara u obalu.

"Kako često posjećujem to područje, vidim da je ova uvala veoma opasna za kornjače, posebno one glavate koje zimi ne mogu da izađu iz tog plićaka, kao da uđu u neku vrstu mreže. Sve su krupne jedinke, od kojih su neke bile teške i do 40-50 kilograma", rekao je stanovnik Dugog Otoka za HRT.

