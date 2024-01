Na respiratoru blizanac bebe preminule od velikog kašlja

​BEOGRAD - U Institutu za majku i dete od velikog kašlja preminule su četiri bebe, od kojih su dvije iz Beograda, a druge dvije iz unutrašnjosti, prenijeli su srpski mediji.

U teškom stanju, na respiratoru je brat blizanac jednog preminulog novorođenčeta.

Epidemiolog Ivana Begović Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje kaže da su iz Instituta obaviješteni da je jedna beba iz Beograda preminula u nedjelju, 28. januara, a druga u ponedjeljak 29. januara.

Ona je za Euronews Srbija rekla da je u nedjelju preminulo novorođenče od dva mjeseca, koje je liječeno na odjeljenju intenzivne njege.

"U ponedeljak je umrlo još jedno dete koje je od velikog kašlja obolelo u novembru prošle godine. U momentu zaraze imalo je dva meseca, a umrlo je sa četiri meseca. Kod njega je došlo do komplikacija i promena na sitnim disajnim putevima. Usledile su i pridružene infekcije - kovid i rinovirusi", rekla je Begović Lazarević.

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd navode da su upoznali sa epidemiološkom situacijom zdravstvene radnike u domovima zdravlja i da su apelovali na njih da im prioritet u vakcinaciji budu odojčad sa navršenih dva mjeseca života.

Na bolničkom liječenju u Institutu za majku i dete trenutno je jedna beba, to je brat blizanac premunulog novorođenčeta.

"Dva deteta koja su preminula nisu ni mogli da budu vakcinisani, jer nisu bili stečeni uslovi za vakcinaciju. Trenutno jedno dete hospitalizovano, to je brat blizanac preminulog novorođenčeta. On je na respiratoru. Do juče je bila neizvesna prognoza, danas je klinički bolje. Međutim, za svakog ko je na respiratioru nezahvalno je davati bilo kakvu prognozu", navela je Begović Lazarević.

Ona je navela da je najbolja zaštita od velikog kašlja vakcinacija. Kako kaže, važno je da što više dece koja nisu vakcinisana ili su nepotpuno vakcinisana započnu imunizaciju kako bi se spriječilo dalje povećanje broja oboljelih.

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu je od marta prošle godine do sada je registrovano 700 oboljelih osoba od velikog kašlja, njih 60 je bilo na bolničkom liječenju zbog komplikacija, od toga 51 su djeca do tri godine starosti.

"Kod dece je najveći rizik. Hospitalizuju se zbog komplikacija u smislu zapaljenja pluća, promena na mozgu. Usled kašlja može doći do zacenjivanja i nedovoljnog dotoka kiseonika u mozak, te se javljaju i epileptični napadi", navela je ona.

Najugroženija kategorija su novorođenčad, koji nisu stigli da prime vakcinu.

Pedijatri kažu da se najteži oblici velikog kašlja javljaju najčešće kod novorođenčadi u prva dva mjeseca života, kada zbog starosne dobi ne mogu da prime vakcinu. Kod odraslih se rijeđe javljaju ozbiljne komplikacije koje ostavljaju posljedice.

"Bolest je vrlo neprijatna, jer traje dugo. Zato se i kaže za veliki kašalj da je bolest od 100 dana. Kada prođe prva faza koja može da traje osam nedelja i kada može da dođe do zacenjivanja, sledi period oporavka kada osoba još nekoliko nedelja kašljuca. Dakle, deca su definitivno ovde najugroženija", kaže Begović Lazarević.

Veliki kašalj ili pertusis je zarazno oboljenje izazvano bakterijom Bordetella pertussis. Prvi simptomi bolesti javljaju se sedam do 10 dana nakon kontakta sa zaraženom osobom.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je krajem decembra prijavio epidemiju velikog kašlja u Beogradu.

