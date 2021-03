Na sjednici Savjeta o KiM, vakcinama, kriminalu, jačanju MUP i vojske

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić prenio je večeras da su glavne teme sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost bili analiza situacije na KiM, vakcinacija, borba protiv organizovanog kriminala, ali i nabavka nove opreme i naoružanja, radi jačanja MUP-a i Vojske Srbije.

“Imali smo dugu sjednicu, jer smo razmatrali sve goruće probleme sa kojima se Srbija suočava, a koji predstavljaju krupan bezbednosni izazov za zemlju”, rekao je Vučić novinarima.

Prva tačka dnevnog reda bila je Kosovo i Metohija, odnosno analiza političke situacije u južnoj srpskoj pokrajini, imajući u vidu nastavak dijaloga i pritisaka na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, bezbednosne probleme sa kojima se suočavaju građane sprske i drugih nealbanskih nacionalnosti, kao i šta je to što bi moglo da nas očekuje kao potencijalni rizici na KiM.

Druga tačka bile su vakcine i pitanje kako ubrzati proces vakcinacije.

“Kako da se se izborimo protiv lažnih vesti, napada i na vakcine i na proces vakcinacije na kojem insistiraju pojedini mediji i pojedine neodgovorne političke grupacije, a to je krupno bezbednosno i ekonomsko pitanje za zemlju”, rekao je Vučić.

On je ponovio da Srbiju jedan dan zaključavanja košta 190 miliona dolara.

Treća tačka ticala se organizovanog kriminala, rekao je Vučić.

Četvrta tačka bila je nabavka nove opreme i tehničkih sredstava, kao i svega što je neophodno za BIA, VOA, VBA I MUP, za borbu korupcije i organizovanog kriminala.

“Naravno i dalje opremanje, jačanje borbene gotovosti vojske, njenih kapaciteta, dodatno naoružavanje kako bismo mogli da predstavljamo ozbiljan odvraćajući faktor za sve one koji bi bilo kada pomislili da je moguće izvršiti agresiju na Srbiju”, rekao je Vučić.

Vučić: Sve što žele od nas je da prihvatimo nezavisnost Kosov

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se Srbija nalazi u veoma teškoj situaciji vezano za Kosovo i Metohiju i dodao da sve što žele na zapadu od nas staje u jednu rečenicu - priznanje nezavisnosti.

Vučić je, nakon sjednice Nacionalnog savjeta bezbjednosti, istakao da očekuje nastavak dijaloga početkom maja, za šta će Beograd biti spreman.

"Srbija se nalazi, ne želim da kažem u bezizlaznoj poziciji, jer to nikada nije slučaj, ali se nalazi u veoma teškoj situaciji. Svim građanima bih poručio da se od Srbije očekuje, na cjeloj zapadnoj hemisferi, da bude ta koja će da prihvati nezavisnost Kosova i da je to suština cjelog procesa. Sve što žele od nas staje u jednu rečenicu, sve ostalo je usputno. Nije se mnogo promijenilo, osim što će ta želja biti izraženija i još drastičnija nego ranije“, očekuje on.

Vučić je naglasio da će Srbija štititi svoje državne i nacionalne interese, čuvaće sve što možemo i ono što nismo do sada uspeli svojom neodgovornom politikom prethodnih decenijama da izgubimo.

Prenio je da je na sjednici bilo govora i o poziciji našeg naroda na KiM I razmotreno je kako da im se pomogne.

„Dogodilo nam se da su albanske vlasti željele da naprave dublji upliv i razdor unutar srpskog stanovništva. Malim djelom, ali nešto su uspeli da naprave kupovinom ljudskih duša južno od Ibra, a na sjeveru ništa. Na jugu zbog nedaća, teškog okruženja, i što imamo mnogo veći broj nezaposlenih donijeli smo određene mjere kojima ćemo poboljšavati ekonomsko-socijalni položaj, da pružimo ljudima nadu u okviru srpskih institucija, od Raniluga, preko Šilova, Pasjana, Klokota, Donje Budrige, Gračanice i Štrpca, kao dva naša najveća mjesta u centralnom Kosovu, te i enklavama od Banje do Goraždevca i Velike Hoče“, objasnio je on.

Na sjeveru, dodaje, je situacija značajno drugačija I odatle proističe nervoza pojedinih albanskih predstavnika, koji bi želei da Srbija mora da prizna nezavisnost u granicama kakve se njima sviđaju, a da o svemu drugom može da se razgovara.

“Mi ćemo insistirati glasnije I jasnije nego do sada na sprovođenju Briselskog sporazuma, u potpunosti, odnosno stvaranje Zajednice srpskih opština, onako kako je predviđeno tim dokumentom u prvih šest tačaka, I Implementacionim sporazumom iz 2015.. To ćemo da čekamo”, poručio je on.

Vučić je kazao da se s tim u vezi pozivamo na riječi evropskih predstavnika, a tako I specijalnog izaslanika Miroslava Lajčaka, koji je nedavno bio u Beogradu, da to što je dogovoreno mora biti ispunjeno.

„Nadam se da neće pomisliti neki da može da se dogodi da to ne bude ispunjeno i očekuju od Srbije da prihvati ono što ne može“, zaključio je on.

Stiže najmanje 1,5 miliona vakcina u aprilu, naručili 14,8

Srbija je do sada naručila ukupno 14.832 200 vakcina, izjavio je večeras predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će još najmanje 1,5 miliona vakcina stići u aprilu.

Pozvao je građane da se u što većoj mjeri vakcinišu, a naročite one starije od 75 godina, jer su najugroženiji.

Istakao je da je vakcinacija veoma važna i da smo blizu da zaravnimo "krivu" koja je išla na gore, što je veoma važno da sačuvamo živote ljudi i ekonomsku budućnost Srbije.

"Imamo i imaćemo vakcine, molim vas kao Boga da se vakcinišete", poručio je Vučić.

Kaže da je trenutno nabavljeno 2,62 miliona vakcina.

Vučić je istakao da je poražavajuća situacija po broju vakcinisanih u sredinama gdje su građani siromašniji, kao na primjer u opštinama Tutin, Žagubica, Babušnica i drugim i da će, kada broj vakcinisanih pređe broj od milion građana ići u Merošinu ili Žagubicu da se vakciniše kako lično dao tim ljudima primjer.

Vulin: Vučić i članovi porodice prisluškivani 1.572 puta

Predsjednik Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice prisluškivani su 1.572 puta, ilegalno i bez pravnog osnova, saopštio je večeras ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Vulin je posle sjednica Saveta za nacionalnu bezbjednost rekao da je to utvrđeno u končanoj istrazi, koja pokazala da je ovo krivično djelo potpuno nesporno i sve u vezi s tim je predato Tužilaštvu.

"Došli smo do nespornih dokaza da je prema predsjedniku i njegovoj porodici bilo 1.572 telefonskih kontakata. Svi kontakti su beleženi kao ilegalni i kao takvi bili evidentirani bez pravnog osnova, policijskog rezona, transkript razgovora bio skidan ''na bijelo'' i nošeni pojedinim visokim funkcionerima u MUP-u", rekao je Vulin.

Osim kršenja ljudskih prava, predsjednika Vučića i članova njegove porodice, Andreja, Anđelka i Danila grubo je prekršen sistem, kazao je Vulin.

Rječ je o sistemu koji treba da štiti građane, a ne da ih na bilo koji način dovodi u poziciju da se njihova privatna komunikacija u kojima nije bilo inkriminišući razgovora, komunikacija neovlašćeno koristi i stavlja na uvid.

"MUP završio svoj posao, izvesni broj pripadnika stavljen na poligraf i svi su pali na pitanja koji se odnose na nelegalno prisluškivanje predsjednika", rekao je Vulin.

Očekuje se, dodao je da Tužilaštvo formuliše kvalifikaciju djela i da se završi pred pravosudnim organima.

" Ovo što se desilo ne smije više nikada nikome da se desi u Srbiji", poručio je Vulin.