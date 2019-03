Načelnik opštine Dvor nije pozvan na konferenciju o odlaganju nuklearnog otpada

DVOR - Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina izrazio je žaljenje što nije dobio poziv za učešće na konferenciji "Problem skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore", koja će u ponedjeljak, 25. marta biti održana u Sarajevu.

Arbutina je u dopisu jednom od organizatora konferencije Saši Magazinoviću naveo je da bi spoznaje do kojih je došla opština Dvor bile od koristi za druge krajeve koji će se u budućnosti susretati sa sličnim problemima.

On je naveo da je prijedlog hrvatskih vlasti da opština Dvor postane deponija nuklearnog otpada stavio brojna pitanja pred stanovnike ove opštine - da li će doći do zagađenja i u kojoj mjeri, kako će to uticati na zdravlje i da li se lokalna zajednica može sama nositi sa mogućim ekološkim, zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim posljedicama takvog rješenja.

"Nedostatak jasnih i potpunih odgovora izazvao je kod mnogih od nas bojazan i sumnju, a ponekad i političke podjele. Kao mala sredina, opterećena dodatno i teškim ratnim naslijeđem, nastojali smo odgovoriti punom transparentnošću lokalne samouprave, pozivom svima koji su uključeni, državi i specijalizovanim agencijama za dostavljanje informacija, za izradu jasnih planova i procjena", naveo je Arbutina u dopisu.

On ističe da je, bez obzira na konačni rezultat, višegodišnji proces traženja informacija i procjenjivanja rješenja trajno uticao na društveni život opštine Dvor.

Arbutina je rekao Srni da još nije dobio odgovore od Ministarstva zaštite okoline i MUP-a nakon što su hrvatski mediji objavili dokumenta o sastancima u vezi sa preuzimanjem kasarne Čerkezovac u kojoj bi trebalo da bude skladišten radioaktivni otpad.

On je rekao da će na sjednici Opštinskog vijeća u petak, 29. marta biti i informacija u vezi sa Nacionalnim programom sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva koji je Vlada Hrvatske donijela 12. novembra prošle godine.

U Sarajevu će u ponedjeljak, 25. marta biti održana konferenciji "Problem skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore" u organizaciji grupe poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH i lokalnih skupština "Zeleni klub".