Načelnik tukao ženu pa došao na dodjelu nagrada ženama: "Ona je mene prva" (VIDEO)

Načelnik opštine Severin u Hrvatskoj Žarko Žgela, koji je snimljen kako tuče vlasnicu kafića, za što je prvo dobio tek prekršajnu prijavu, bio je na dodjeli EU novca ženama.

Ždela je za RTL Direkt rekao da nije kriv i da je bio izazvan.

Na pitanje da li misli da bi trebao podnijeti ostavku zbog snimka na kojem se vidi kako tuče ženu, odgovorio je: "Zašto bi ja dao ostavku? Ona je mene udarila, nisam ja nju! Onda sam kasnije ja nju".

Samo nekoliko sedmica nakon tog incidenta načelnik je došao na dodjelu evropskih sredstava za zapošljavanje - ženama, u sklopu programa Zaželi.

Da farsa bude veća, od tri načelnika opština, na fotografijama dodjele evropskog novca nije navedeno jedino njegovo ime, prenosi 24sata.hr.

Vlasnica kafića koju je pretukao je zgrožena.

"Normalno da me vrijeđa, to nije normalno. Mislim kud je otišla naša država, on je još i dalje na tom mjestu. Mislim to mi nije jasno. I dodjeljuje nagrade. I to ženama", kazala je ona.