Nacional: Uprava Dinama jednog Boysa prošvercala iz Grčke u avionu s fudbalerima

Nacional u najnovijem izdanju piše da je od izvora bliskih vodstvu Nogometnog kluba Dinamo saznao da je cijeli klub već mjesec i po na iglama od straha da u javnost ne iscure informacije o tome kako se 8. avgust, kad se avion s kompletnom Dinamovom ekipom vraćao iz Atine nakon što je utakmica s AEK-om otkazana zbog nereda u kojima je smrtno stradao jedan grčki navijač, u tom avionu nalazio jedan "slijepi putnik".

Kako piše Nacional, u Grčku su putovala 64 člana Dinamove delegacije, a iz Atine se vratilo njih 65. Taj slijepi putnik, prema pisanju Nacionala, bio je jedan od pripadnika Bad Blue Boysa kojeg je vodstvo Dinama u noći kad je došlo do krvavih navijačkih sukoba i potom masovnog hapšenja hrvatskih navijača prošvercalo u hotel u kojem je boravila Dinamova delegacija, dalo mu Dinamovu odjeću, a onda su ga ukrcali na charter let i dovezli u Zagreb.

Riječ je o, kako pišu, Dinu Kordiću, sinu Željka Kordića, radnika i člana Skupštine Dinama. On je navodno nazvao Vlatku Peras u Atinu, a ona poslala Miljenka Sakomana i Brunu Markovića da ga pokupe. Željko Kordić sve je, piše Nacional, potvrdio policiji, prenosi Index.hr.

Dino Kordić se, piše Nacional, kad je grčka policija počela hapsiti huligane, sakrio u neki grm i nazvao oca.

"Mali je nazvao oca, a ovaj je odmah nazvao Vlatku Peras i zamolio za pomoć. Ona je poslala šefa stadiona Miljenka Sakomana i organizatora puta Brunu Markovića da taksijem odu po malog. Našli su ga ondje potpuno mokrog od straha, prevezli do hotela i sakrili od policije. Ujutro su ga obukli u Dinamovu opremu i dovezli avionom u Zagreb", kaže Nacionalu jedan od više izvora koji su priču potvrdili.

Nacional navodi i da je došlo do sukoba između Vlatke Peras i Markovića jer on navodno nije sam htio odlučiti o prevozu Kordića te je od Peras tražio službenu potvrdu da ona to traži.

"Ona je njemu potpisala da ga na svoju ruku uvodi u avion", kaže izvor Nacionala, prenosi Index.hr.