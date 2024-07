Najbolje čuvane tajne Crne Gore: Za ovih pet plaža malo ko zna

Iako mnogi misle da su obišla Crnogorsko primorje uzduž i poprijeko, malena zemlja uvijek nađe način da nas iznenadi. Na obali dugoj 293 kilometra nalazi se širok spektar od čak 117 pješčanih i šljunkovitih plaža.

Međutim, spektakularne uvale na kojima se krije tirkizni Jadran vješto su skrivene od očiju javnosti, ljetnje vreve i obično rezervisane za lokalne mještane.

Ovih pet plaža su i dalje najbolje čuvana tajna crnogorskog primorja i iskoristite priliku da ih obiđete ovog ljeta, prenosi Euronews.rs.

Pecka, Luštice

Nekada se do ove plaže moglo doći samo čamcem, ali otkako je prokopan kamenolom, put kojim se dolazi do njega, ujedno je i put do plaže.

Osim toga, radi se o plaži na kojoj je sniman spot za čuveni hit grupe Who See "Đe se kupaš".

Plaža Pecka nalazi se nedaleko od Tivta, odnosno na putu ka Plavim horizontima i Oblatnom. Do prije nekoliko godina bila je potupno divlja, a sada se na njoj nalazi ambijentalni bar koji će upotpuniti ugođaj.

Trsteno, Budva

Smještena je između dva rta, na putu između plaža Jaz i Ploče, odnosno šest kilometara od centra Budve.

Radi se o jednoj od najatraktivnijih pješčanih plaža u Crnoj Gori, a zbog jedinstvenog položaja njen plićak je dugačak oko 50 metara. Zaštićena je od velikih talasa i jakih vjetrova. Upravo je zato idealna za djecu.

Na plaži postoji nekoliko restorana, a zbog male veličine plaže ispunjene ograničenim brojem ležaljki, poželjno je doći ranije kako biste našli svoje mjesto.

Perazića do, Petrovac

Nalazi se u zalivu, tačno ispod manastira Reževići. Do nje se može doći skretanjem sa magistralnog puta Budva-Petrovac. Prekrivena je pijeskom i šljunkom, dok tirkizno more gotovo da "bode oči".

Oni koji nisu kolima, do Perazića do mogu doći i pješaka od Petrovca i uživati u najljepšoj šetnji u životu. Dva kilometra hoda nećete ni osjetiti uz sve ono što ćete usput vidjeti - borovu šumu, more, skrivenu uvalu Crvena stijena do koje se može doći barkom, a na kraju tunela vas čeka najljepša nagrada - plaža Perazića do.

Perazića do je uvala u kojoj su zapravo smještene tri plaže od kojih je srednja najmanja. Sve tri su uređene, te ima dovoljno sadržaja da mirno provedete čitav dan na nekoj od njih.

Malaya Beach, Jaz

U pitanju je restoran Malaya Beach Club koji se nalazi u privatnom parčetu raja, odnosno uvali do koje se dolazi preko plaže Jaz. Svi koji žele da posjete ovaj ambijentalni bar i njegovu privatnu plažicu to mogu učiniti tako što će peške doći do krajnje lijeve strane plaže Jaz, proći iza stijena i otkriti Malaju.

Ambijentalna muzika uz kristalno čisto more kreira pravu mediteransku atmosferu na samo korak od Budve. Plaža je zaista skrivena od ljetnjih gužvi, a sam bar se na TripAdvisoru predstavlja kao "kulturno i duhovno mesto u divljoj prirodi, okruženo vodom, stenama i drvećem".

Crvena glavica, Sveti Stefan

Plaža istoimenog restorana Galija jedna je od najpopularnijih na Budvanskoj rivijeri, ali oni koji na raskrsnici ka plaži skrenu desno, biće nagrađeni novim interesantnim prizorom.

Plaža Crvena glavica nalazi se u neposrednoj blizini Svetog Stefana i do nje se može stići pješke, tj. šetnjom od magistralnog puta koji vodi ka Petrovcu. Danas se na Crvenoj glavici nalazi prelijepi ambijentalni bar u kojem možete provesti dan dok u pozadini svira Manu Čao, uživati u crvenkastoj boji pijeska, sa šumom u zaleđini.

Budući da se pak, radi o divljoj plaži, ona nije obilježena bovama, pa treba biti oprezan pri kupanju.

Crvena glavica je dobila ime po brežuljku koji se nalazi iznad i čine stijene crvene boje. Do većeg dijela plaže se može stići automobilom, dok su neke uvale dostupne samo čamcem ili plivajući.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.