Najbolji drug nestalog Filipa izvršio samoubistvo

SREMSKA MITROVICA - Najbolji prijatelj nestalog Filipa Urumovića (21), Lazar (26), izvršio je samoubistvo u mjestu Klenak odakle je Filip prošle godine nestao bez traga,.

„Lazar je izvršio samoubistvo vešanjem u dvorištu svoje kuće, a njegovo telo pronađeno je u ponedeljak“, kaže izvor Kurira.

Informaciju o tome da su Filip, koji je nesta prije četiri mjeseca, i sada pokojni Lazar bili nerazdvojni prijatelji potvrdio nam je i Filipov deda Branko Jankovski, koji je istakao da su njih dvojica bili kolege i da su često provodili vrijeme zajedno.

"Znam da se Filip družio sa njim, radili su zajedno u firmi. Pre nego što je Filip nestao bili su stalno zajedno. Ja znam tog momka, kažu svi da je bio fin i pristojan, zaista ne mogu ni da pretpostavim šta bi mogao da bude razlog da digne ruku na sebe", kaže Branko i dodaje:

"Ja bih voleo da je on ostavio neko oproštajno pismo, da nam kaže zašto je to uradio, a možda bi nam otkrio nešto što nije smeo da kaže da pomogne i ostavi nam neki trag koji bi na možda doveo do mog Filipa".

Mještani Klenka, mjesta kod Sremske Mitrovice, u kom su živjeli Urumović i mladić koji je digao ruku na sebe, kažu da ih uznemiruje činjenica da je jedan prijatelj misteriozno nestao, a drugi pronađen mrtav i da sumnjaju da nešto veće stoji iza svega.

"Plašimo se da neko nešto krije. Žao nam je tih momaka, prevelika je ovo slučajnost, ali verujemo da će policija da sve razreši, da nećemo više da slušamo ovakave vesti o mladima u našem selu", kažu uznemireni mještani.

Kako se nezvanično saznaje, otkriveno je da je Filipov broj tefona bio aktivan na društvenoj mreži "Viber" 15. marta ove godine.

"Proverava se da li je komunicirano sa nekim sa tog broja, kao i da li je možda bio u kontaktu sa Lazarom. Imam saznanja da istraga traje i da se intenzivno radi na Filipovom slučaju", kaže Branko i dodaje:

"Voleo bih i da se u cilju istrage veštači Lazarov telefon, da bismo možda otkrili da je bar jedan od njih dvojice živ".

Filip Urumović je, da podsjetimo, nestao 20. novembra prošle godine iz sela Klenak, a do sada je pronađen samo njegov automobil, i to otključan, kod obližnjeg mosta.

"Nakon njegovog nestanka proverene su sve kamere i ni na jednom snimku se ne vidi da je Filip skočio u reku i zato je ta mogućnost malo verovatna. Njegovi najbliži veruju u dve opcije, da je napustio sve i otišao negde da živi zbog eventualnih problema ili da je otet i da mu je možda neko i naudio", kaže Kurirov izvor.

U tenutku kada je Urumović nestao, njegov deda je bio u posjeti svojoj porodici u Sjevernoj Makedoniji, a Filip je babi rekao da ide do prodavnice da kupi cigarete, nakon čega mu se gubi svaki trag.

"Ubeđeni smo da ne bi naudio sebi, zato verujemo i nadamo se da je živ", rekli su njegovi prijatelji ranije za medije.

Još jedna misterija desila se u vezi sa nestankom Filipa Urumovića. Naime, 2. februara ove godine stigla je vijest da je Filip pronađen, nažalost, mrtav. Međutim, tu informaciju istog dana demantovali su iz Urumovićeve porodice, ali i iz policije, a portal "Nestali Srbija", koji je tu informaciju objavio, izvinio se na grešci.

"Iskreno se izvinjavamo zbog nedavne greške u našem saopštenju u vezi sa nestalim mladićem, Filipom Urumovićem. Nažalost, do nesporazuma je došlo usled neistinite dojave o smrti od strane osobe koja je prijavila nestanak, što je dovelo do objave pogrešne informacije o smrti mladića", navedeno je tada u saopštenju organizacije "Nestali Srbija".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.