Najbolji hrvatski maturant pred Kolindom: Svaka čast Srbiji

ZAGREB - U Hrvatskoj su dodjeljene najznačajnije nagrade i priznanja u obrazovanju, takozvani Oskari znanja, za osvojena prva mjesta na takmičenjima, a svečanost je obilježio govor maturanta Ilije Srpaka, koji kaže da se u Hrvatskoj premalo ulaže u znanje, dok je istovremeno pohvalio Srbiju.

"Svaka čast našim susjedima, imam puno prijatelja tamo, mogu reći da imamo na čemu da im zavidimo", rekao je on na svečanosti na kojoj je učestvovala i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Za uspjehe na državnim i međunarodnim takmičenjima u znanju, zatim u muzici i plesu, nagrađena su 344 učenika i studenta, a 37 njih dobilo je posebnu nagradu kao višestruki prvaci.

Svečanost je održana na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, a kao "najbolji od najboljih" istaknuti su višestruko nagrađivani na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima, Patrik Pavić iz zagrebačke Osnovne škole "Antun Kovačić" i Ilija Srpak iz Prve gimnazije Varaždin, koji je svoj govor posvetio problemima, kako je rekao, ne tako blistavog hrvatskog školstva.

On je ocjenio da su nagrađeni učenici "nusprodukti školstva u kojem se forsira prosječnost", prenosi Index.hr.

On je prozvao i medije da ne posvećuju dovoljno pažnje napretku i uspesima mladih generacija, a kao jedan od primjera naveo je da prilozi o "časnim sestrama koje igraju fudbal" dobijaju i po pet minuta dok uspjesi učenika na Olimpijadama znanja "oko 40 sekundi i ništa".

"Koliko ljudi u Hrvatskoj zna da smo ove godine učestvovali na Mendeljejevoj hemijskoj olimpijadi, koliko ih zna da ćemo prvi put učestvovali na međunarodnoj olimpijadi iz biologije?", rekao je on.

Mediji samo održavaju, kako kaže, opštu situaciju u Hrvatskoj u kojoj su znanje i obrazovanje "zadnja rupa na svirali".

"To što se događa je strašno", rekao je on i dodao da nije bilo novca za nagrade učenicima koji predstavljaju Hrvatsku na međunarodnim takmičenjima.

"U Srbiji se nagrade za medalje osvojene na ovim Olimpijadama kreću od osam do 12.000 kuna. Kod nas je to ili ništa do 1.000 kuna, ako je društvo koje je organizovalo takmičenje iz vašeg predmeta imalo da vam da išta. Činjenica je da se u drugim zemljama mnogo više pažnje pridaje takvim stvarima nego kod nas. To je sramota. Svaka čast našim susjedima, imam puno prijatelja tamo, mogu reći da imamo na čemu da im zavidimo", rekao je on.