Najniže cijene smještaja u Makarskoj u posljednjih 20 godina

Skoro 80 apratmana u Makarskoj moguće je rezvisati po cijeni do 30 evra za dvije osobe, što su najniže cijene u posljednjih 20 godina za smještaj u ovom dijelu hrvatske rivijere.

Na platformama za traženje smještaja (Booking.com i Airbnb) za prošli vikend moglo se naći podosta apartmana na Makarskoj rivijeri po cijeni do 35 evra na noć za dvije osobe, piše Slobodna Dalmacija.

Portal napominje i to da su kratki boravci, do tri dana, uvijek bili do 30 odsto skuplji, što sada nije slučaj, a drugo, na spomenute cijene idu i provizije, pa su neto cijene još niže.

Uprkos tome, sezona jenjava, a iako bi se reklo kako je sve već "finito", to podaci Turističke zajednice demantuju i kažu da turista i dalje ima.

U Makarskoj je 10. avgusta boravilo skoro 2.500 turista, što je 31,7 odsto u odnosu na broj gostiju prošle godine.

Najveći danak koroni i crvenim listama platio je hotelski smještaj, gdje se bilježi svega 22 odsto prošlogodišnjeg promjeta, a u privatnom smještaju situacija je nešto bolja s popunjenošću od 35 odsto. U kampovima se odmara 31 odsto gostiju od prošle godine.

Po strukturi gostiju očekivano prednjače Poljaci, kojih je skoro 1.000 u Makarskoj, što je 64 odsto u odnosu na lani. Čeha je 41 odsto, odnosno 300-injak, a Ukrajinaca je čak neznatno više nego prošle godine. Šveđani su na četvrtom mjestu, građani BiH na petom, pa slijede Hrvati.

Gostiju ima i iz onih zemalja koje su Hrvatsku stavile na crvenu listu - Nijemaca oko 120, a kako Slobodna Dalmacija navodi, ovih stotinjak "neustrašivih" potvrđuju da ih ne brinu mjere koje su nužne pri povratku, od testova do karantina, a u nekim slučajevima čak i suptilnih prijetnji poslodavaca.

U relativnim brojkama to znači da u Hrvatskoj boravi 14 odsto Nijemaca od istog datuma prošle godine.

Austrijanaca gotovo da nema, kao ni Mađara, što znači da su veoma ozbiljno shvatili odluke svojih vlada, zaključuje Slobodna Dalmacija.