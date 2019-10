Najpoznatiji hrvatski robijaš se oženio u zatvoru, mladu prvi put vidio u životu

Najpoznatiji hrvatski osuđenik, 38-godišnji Srđan Mlađan, oženio se u utorak u 14 sati u zatvoru u Lepoglava. Brak je sklopio s 20-godišnjom Zagrepčankom Eliom Molnar koju je na vjenčanju prvi put vidio, a ova jedinstvena zatvorska romansa počela je dopisivanjem, tako što je Elia pisala Srđanu.

On joj je predložio brak, što je ona i prihvatila.

Svoju namjeru sklapanja braka najokrutniji hrvatski ubica morao je da najavi i zatvorskoj upravi, pa mu je vjenčanje i odobreno, i u utorak je ta formalnost obavljena uz neviđene mjere obezbjeđenja u lepoglavskom zatvoru. Znajući da je Mlađan osuđenik visokog rizika, uprava zatvora "puhala" je na hladno jer je bilo neobično da Srđan Mlađan sklapa brak s osobom koju vidi prvi put u životu.

I dok se u svim ostalim slučajevima zatvorenicima nakon vjenčanja odobrava boravak u sobi za posjete, odnosno daje im se prostor i vrijeme za intimne trenutke nakon sklapanja braka, u Mlađanovom slučaju uprava zatvora napravila je presedan i nije mu odobrila korištenje sobe za posjete. Odobrena mu je samo posjeta, i to u prostoriji gdje se i inače odvijaju posjete zatvorenicima lepoglavskog zatvora. U toj prostoriji je i zaključen brak najpoznatijeg hrvatskog osuđenika.

Koliko je Mlađan bezbjednosno rizičan zatvorenik svjedoči i činjenica da je, dok mu je njegova mlada bila u posjeti, sve vrijeme bio pod videonadzorom. Iako se očekivalo da bi mogao da napravi incident ili protestuje zbog toga što mu nije odobrena soba za posjete, on je to mirno primio i nije se bunio. Svjedoci braka bila su dvojica osuđenika koje je Mlađan sam odabrao. Bili su to 29-godišnji Jerko Jelača iz Splita i 33-godišnji Željko Bjelić iz okolice Čaglina.

Mlada je u zatvor donijela i prstenje, a odobreno im je i nekoliko snimaka fotoaparatom. Ona je već ranije tražila da posjeti Mlađana u zatvoru, ali joj to nije odobreno iz bezbjednosnih razloga. Međutim, kad je vjenčanje bilo u pitanju, to im u zatvoru nisu mogli uskratiti. Iako je još od trenutka kad je stupio u lepoglavski zatvor nakon posljednjeg u nizu ubistava, i to zagrebačkog policajca Milenka Vranjkovića Kinga, bio na odjeljenju pojačanog nadzora, Srđan Mlađan je od ljeta ove godine premješten na redovni odjel lepoglavskog zatvora.

Uslijedilo je to nakon njegove pritužbe Lori Vidović, pučkom pravobranitelju, kojoj je pisao i žalio se što ga se, iako ne krši kućni red te nije disciplinski kažnjavan, i dalje drži pod pojačanim nadzorom. Pučki pravobranitelj tražila je da se i Ministarstvo pravosuđa oglasi na njegove pritužbe pa je na kraju ipak udovoljeno njegovim pritužbama i premješten je na odjeljenje s drugim zatvorenicima.

Ubica koji iza sebe ima tri bešćutna ubistva, otmicu, pljačku banke, koji je vlastitu sestrićku udario u sudnici tokom svjedočenja, nakon čega su ga svladali pravosudni policajci, u lepoglavskom je zatvoru autoritet ostalim osuđenicima.

Međutim, Mlađan ima i krug svojih obožavalaca koji mu redovno pišu u zatvor i s kojima se i on redovno dopisuje. Pa je tako među osobama s kojima se redovno dopisivao bila i njegova supruga.

Priča o Mlađanovoj mladenki otkriva mladu djevojku tragične sudbine, 20-godišnjakinju kojoj je prije pet godina poginula majka, koju je otac ostavio dok je još bila mala. Djevojka ima niz problema, bila je i u sukobu sa zakonom, tražila je i pomoć psihijatra, a djed s kojim je odrasla nije imao pojma da se udala.

"Molim? Šta ste rekli? Udala se? Za ubicu? Moj Bože. Vratila se kasno navečer kući. Preko ruke je nosila prebačenu crnu dugačku toaletu. Ponašanjem nije odavala da joj se dogodila neka prekretnica u životu, nešto važno. Jedino je do tri ujutro ostala pričati s bratom u sobi. Sad kad vratim film, možda mu je pričala o tom vjenčanju", riječi su koje je prvo izgovorio Elijin djed dan nakon zatvorskog vjenčanja, prenosi "Jutarnji.hr".

Od kuće gdje živi s njim i s bakom te bratom, to je jutro Elia otišla užurbano.

Rekla im je da s kolegicom ide poslovno do Petrinje, jer radi nešto honorarno za agenciju za nekretnine, a da će onda do Lepoglave. U zatvor, direktno pred Srđana Mlađana. Dotjerana.

"Znali smo da se dopisuje s nekim zatvorenikom. Stizala su ta ljubavna pisma svako malo. A ona je s nestrpljenjem ispitivala: 'Jel stiglo pismo? Ima li pisma?' On joj je očito telefonom najavljivao da stiže. I tako već duže vrijeme, godinu-dvije. Ona voli te ekstreme. Zaljubljiva je i samozatajna. A ja i moja žena smo nemoćni. Žena je čak trgala pisma koja joj je on slao. Život nam se sunovratio kad sam izgubio kćer, dakle kad su Elia i njezin brat ostali bez majke koja je poginula u frontalnom sudaru prije pet godina kod Klisa. Taj sudski postupak još traje, a moj zet za djecu ne pita", ispričao je.

(Jutarnji.hr)